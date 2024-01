Mer Lwowa: "Jestem pewien, że Rosja zaatakuje UE". Odniósł się też do Tuska

W środowym wydaniu programu "Popołudniowy Gość Radia ZET" Iwona Kutyna rozmawiała z merem Lwowa Andrijem Sadowym. Ukraiński polityk podkreślał, jak ważne jest wsparcie militarne dla jego kraju. - Dlaczego wszystkie państwa trzymają swoją siłę militarną i obserwują Rosję. Ta siła może pracować i przynieść rezultat - powiedział.

"Rosja na 100 proc. zaatakuje UE"

- Musicie zrozumieć, że rosyjska armia dzisiaj, to nie jest ta sama armia, co dwa lata temu. Oni są już lepiej wyszkoleni i na dziś są wielkim zagrożeniem dla NATO, a Ukraińcy walczą. Dlatego lepiej wspierać Ukrainę, bo my tę pracę musimy zrobić. Ja jestem przekonany na 100 proc., że Rosja zaatakuje Unię Europejską, że Rosja ma taki plan - stwierdził.

ZOBACZ TAKŻE: Andrij Sadowy: Musicie zrozumieć, że Rosja ma potężną agenturę. Walczymy o to, jaki będzie ten świat

Przypomniał też o "kolaboracji Rosji z Chinami, Iranem i Koreą Północną". - To też to pokazuje (że Rosja planuje atak na UE - red.). Ja jeszcze raz powtarzam, że to jest walka pomiędzy totalitaryzmem a demokracją. Od sytuacji w Ukrainie zależy, jaki będzie ten świat - powiedział, zapewniając, że jest wielkim optymistą.

Mer Lwowa odniósł się też do najbliższych sąsiadów Ukrainy, w tym Polski. - Mówiąc o naszych sąsiadach, to wy rozumiecie, że Rosja ma duży wpływ na ogromną liczbę partii i polityków, ale jestem przekonany, że mądre kierownictwo Unii znajdzie rozwiązania ciężkich problemów - ocenił Sadowy.

Mer Lwowa o Tusku: To ogromna szansa

- To, że teraz Donald Tusk powrócił do wielkiej polityki, to jest ogromna szansa. Bo on rozumie te wszystkie reguły i on chce odnieść sukces. Jestem przekonany, że on przyjedzie do Kijowa i jestem przekonany, że uda nam się rozwiązać problemy na polsko-ukraińskiej granicy - mówił polityk.

Podkreślił też, że na ten moment głównym celem Ukrainy jest przetrwanie w czasach wojny. - Liczymy na tę pomoc, która idzie ze świata, ale zaczynamy też produkować własny sprzęt wojskowy. Jestem przekonany, że uda się wypracować wspólną pozycję Ukrainy, Polski, Unii Europejskiej i USA. Bo to jest kwestia przyszłości naszego świata, a ta zależy od nas wszystkich.

