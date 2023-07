Były prezydent umiera w więzieniu? Telewizja pokazała wstrząsające zdjęcia

Na zdjęciach widać, że Micheil Saakaszwili bardzo się zmienił i niepokojąco schudł. Wiadomo, że od czasu do czasu prowadzi on w więzieniu głodówkę. - Mogę być słaby fizycznie, ale wewnątrz jestem bardzo silny. Nie popełniłem zbrodni przeciwko Gruzji - powiedział.

Dodał, że obecna władza "odbiera Gruzji przyszłość". - Okazuje się, że Parlament Europejski powinien przeprosić za żądanie mojego zwolnienia, a ja chcę powiedzieć tzw. szefowi parlamentu: panie przewodniczący, powinien pan przeprosić za doprowadzenie mnie do tego stanu. Powinniście przeprosić europosłów, moją rodzinę, mnie, państwo ukraińskie, którego obywatela doprowadziliście do takiego stanu i wszystkich Gruzinów za to, że postawiliście założyciela państwa gruzińskiego w takiej sytuacji - mówił.

Dramatyczny stan Saakaszwilego. Pokazano zdjęcia

Saakaszwili przekonuje, że umieszczenie go w więzieniu to zemsta Władimira Putina. Były gruziński prezydent oskarża władze w Tbilisi o powiązania z Rosją. W szczególności podkreśla tutaj rolę Bidzinę Iwaniszwilego, miliardera, byłego premiera i głównego sponsora partii władzy.

W styczniu 2023 roku Saakaszwili został przeniesiony na oddział intensywnej terapii, ponieważ stan jego zdrowia znacznie się pogorszył. - Stan zdrowia prezydenta jest niepokojący, krytyczny, niezbędne jest, aby prezydent Saakaszwili przebywał na oddziale intensywnej terapii - tłumaczył wówczas jego rzecznik Giorgi Chaladze.

Micheil Saakaszwili był prezydentem Gruzji w latach 2004-2013. Obecnie odbywa on wyrok sześciu lat więzienia za nadużycia władzy. Jego stronnicy przekonują, że ex prezydent jest niewinny, a wyrok motywowany jest politycznie. Obrońcy praw człowieka wielokrotnie alarmowali, że jego stan zdrowia jest na tyle poważny, że zagraża jego życiu.

O sytuacji Saakaszwilego wypowiadał się ostatnio także Wołodymyr Zełenski. Były gruziński polityk jest także obywatelem Ukrainy. - Rosja zabija rękami władz w Tbilisi byłego przywódcę Gruzji i naszego obywatela Micheila Saakaszwilego. Zdecydowałem, że w ciągu najbliższych 48 godzin ambasador Gruzji na Ukrainie opuści Kijów i uda się na konsultacje do swojego kraju - przekazał ukraiński prezydent.

