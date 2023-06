Miedwiediew grozi Dudzie: "Polski śmieć", "Szkoda naboju na takie g***o"

Dmitrij Miedwiediew w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych zaatakował polskiego prezydenta. W obrzydliwych słowach posunął się nawet do gróźb pod adresem Andrzeja Dudy.

"Polski śmieć o nazwisku duda (oryginalna pisownia) zaproponował zastrzelenie Rosji jako dzikie zwierzę. I czy ktoś jeszcze ma nadzieję na negocjacje z takimi bękartami?" - napisał kremlowski propagandysta.

"Nie ma sensu. I szkoda naboju na takie gówno. W XVIII wieku ten drań zostałby po prostu przywieziony na Plac Czerwony i okrutnie poćwiartowany. Ale jesteśmy humanistami. Zemścimy się inaczej" - dodał Miedwiediew.

O jaką wypowiedź Andrzeja Dudy chodziło rosyjskiemu politykowi? Duda w wywiadzie udzielonym ukraińskim mediom powiedział, że Rosja "jest jak dzikie zwierzę, które pożre człowieka". - A jak dzikie zwierzę pożre człowieka, to trzeba je po prostu upolować i zastrzelić, bo przyzwyczaja się do jedzenia ludzkiego mięsa. Tak samo jest z Rosją. Jeśli pożre Ukrainę, choćby częściowo, to rzuci się na pozostałą część Ukrainy, gdy tylko odzyska siły, a potem rzuci się na inne państwa: na Polskę, państwa bałtyckie, kraje dawnej strefy wpływów Związku Radzieckiego - mówił polski prezydent.

Wpis Miedwiediewa skomentował na Twitterze Stanisław Żaryn, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. "Człowiek, który na Kremlu znaczy tyle, co podnóżek, znów zabrał głos…" - napisał.

