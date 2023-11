Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że Polska wykorzystuje wojnę w Ukrainie, aby zająć “jedno z czołowych miejsc w Europie i systemie kolektywnego Zachodu”. “Jej celem jest uzyskanie konkretnych owoców swojej agresywnej strategii, nawet za cenę fatalnych konsekwencji dla sąsiadów Polski, a nawet dla niej samej” - czytamy w artykule, który ukazał się przed Dniem Jedności Narodowej (rosyjskie święto państwowe obchodzone w rocznicę wyzwolenia Kremla spod polskiej okupacji w 1612 roku - red.) na łamach dziennika "Rossijskaja Gazieta".

Wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa odniósł się też do wyborów parlamentarnych w Polsce. Według Miedwiediewa zwycięstwo opozycji może przynieść zmiany w polityce wewnętrznej i poprawę stosunków z Unią Europejską, ale nastawienie Warszawy wobec Rosji pozostanie wrogie. Miedwiediew zaatakował też polskiego prezydenta, choć nie wymienił imienia i nazwiska Andrzeja Dudy, bo - jak zaznaczył - "nie warto go wspominać". Skrytykował głowę polskiego państwa za słowa z kampanii wyborczej, że w PRL-u tylko “świnie” brały udział w wyborach. Według współpracownika Putina to właśnie w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stosunki między Warszawą i Moskwą były najlepsze.

Miedwiediew uderza w Polskę i straszy III wojną światową

Były prezydent Rosji w swoim eseju przekonuje, że “Polska, używając parasola NATO i UE, dąży tylko do jednego – zapewnienia sobie całkowitej dominacji w regionie poprzez przejęcie kontroli nad państwami położonymi pomiędzy Warszawą a Moskwą”. Według Miedwiediewa Polska straszy Zachód Rosją już od XVI i czasów Iwana Groźnego, rzekomo kolportując ulotki o “dzikiej” i “agresywnej” Rosji. “Jeśli porównamy te (propagandowe – red.) teksty sprzed 450 lat z obecnymi przemówieniami polskiego prezydenta i premiera, dostrzeżemy wiele podobieństw” - pisze Miedwiediew.

W tekście byłego prezydenta Rosji nie zabrakło również straszenia III wojną światową. “Budowa potencjału militarnego Polski i polska obecność wojskowa na Ukrainie mogłaby wywołać bezpośrednie starcie Warszawy z Białorusią i Rosją. W takim przypadku sojusznicy udzielą adekwatnej odpowiedzi, aby zapobiec zagrożeniom, które płyną ze złych ambicji polskiego establishmentu” - snuje swój wywód Miedwiediew.

Współpracownik Putina stwierdza, że jeśli “awanturnicze działania Polski” bezmyślnie wesprą sojusznicy z NATO, mogą mieć znacznie bardziej niebezpieczne konsekwencje dla całego świata. “A wtedy Polska odegra rolę «hieny Europy», która rozpętała III wojnę światową” - uważa Miedwiediew.