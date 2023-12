Kłeczek przeszedł samego siebie, oburzające zachowanie. To ostatnia "Strefa Starcia"?

TVP w niedzielny wieczór wyemitowała kolejny odcinek programu publicystycznego "Strefa Starcia", który prowadził Miłosz Kłeczek. W połowie grudnia pojawiły się spekulacje, że kontrowersyjny pracownik Telewizji Polskiej pożegna się z pracą, czemu sam zaprzeczył. Z zapowiedzi polityków koalicji rządzącej wynika, że władze w TVP mogą się zmienić jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Czekając na zapowiadane rychłą rewolucję kadrową w TVP, prowadzący "Strefy Starcia" znów zaprezentował widzom pokaz chamstwa i arogancji.

W programie emitowanym w TVP Info i TVP1 pojawili się politycy PiS, Suwerennej Polski, Konfederacji i Nowej Lewicy. Z zaproszenia nie skorzystali przedstawiciele KO, co kąśliwie skomentował Kłeczek. Na to odpowiedział europoseł Łukasz Kohut: - Ja rozumiem, że pan funkcjonariusz PiS-u, redaktor Kłeczek... Kolejny raz przeczytał pan piękny przekaz partyjny. Prowadzący z uśmiechem odpowiedział: - Nie ma pan argumentów. Nie jest pan merytoryczną osobą.

Miłosz Kłeczek znów dał "popis" w TVP Info. Ostra wymiana zdań z Łukaszem Kohutem

W kolejnych minutach Kłeczek pozwolił sobie na dłuższą wypowiedź, która była kolejnym atakiem w stronę koalicji rządzącej i jej polityków. - To, co pan (Łukasz Kohut - red.) mówi, wyklucza to, co pan robi. Tydzień temu pana kolega z koalicji, pan senator Jan Filip Libicki też mi mówił, że za tydzień w niedzielę się nie zobaczymy. Jak pan widzi, jednak jesteśmy, trwamy - powiedział prowadzący, co spotkało się z brawami publiczności zgromadzonej w studiu.

Kłeczek kontynuował tyradę w kierunku europosła Nowej Lewicy: - Ludzie chcą, żeby Telewizja Polska funkcjonowała. Został zorganizowany protest w obronie Telewizji Polskiej. Szkoda, że pana tam nie było, bo pewnie godnie by tam pana powitano. (...) Jeśli ja jestem jakimkolwiek funkcjonariuszem, to takim, który stoi na straży rzetelnych informacji obywateli. Pan jest funkcjonariuszem partyjnym.

- Wracam z tym pytaniem. Może się pan kręcić, wywijać, lawirować, ale i tak pan odpowie na moje pytanie. (…) Dlaczego ponad połowa Polaków nie ufa Donaldowi Tuskowi? - zapytał prowadzący. Polityk podkreślił, że w wyborach z 15 października 11,5 mln Polaków "pokazało czerwoną kartkę" obozowi Zjednoczonej Prawicy i pracownikom TVP.

Kłeczek odpowiedział: - Jeżeli komuś pokazano czerwoną kartkę, to panu i pana kolegom. Lewica zdobyła pół miliona głosów mniej niż cztery lata temu. Macie kilkanaście mandatów mniej niż ostatnio. Prowadzący "Strefę Starcia" zarzucił również Kohutowi, że bezwiednie przyjmuje wszystkie zaproszenia do programów TVP, choć mocno je krytykuje.

Następnie Kłeczek przedrzeźniał Kohuta, który nową sejmową większość nazywał koalicją 15 października, w nawiązaniu do dnia wyborów. Z kolei prowadzący uparcie mówił o koalicji 13 grudnia, mając na myśli datę zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska przez prezydenta i przypadającą w tym samym momencie kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku.

Źródło: Radio ZET/TVP Info/Onet