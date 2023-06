Nagłe "orędzie o stanie wojennym" Putina. "Wojska ukraińskie dokonały inwazji"

Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainę, pomimo braku sukcesów strategicznych i politycznych. Dodatkowo w ostatnich tygodniach w obwodzie biełgorodzkim, niedaleko granicy z Ukrainą, antyputinowscy partyzanci atakują terytorium Rosji i wdają się w walki z miejscową armią.

W poniedziałek niepokój poddanych Władimira Putina wzbudziła emisja telewizyjna, którą odbierano w regionach niedaleko Ukrainy. Na ekranach pojawiło się orędzie dyktatora, w którym mówił, że armia ukraińska wkroczyła do trzech regionów przygranicznych.

"Orędzie" Putina. Hakerzy wykorzystali dyktatora

„Rosjanie, bracia i siostry, dziś o godzinie 4 rano ukraińskie wojska uzbrojone przez blok NATO, za zgodą i przy wsparciu Waszyngtonu, dokonały inwazji na terytoria obwodów kurskiego, biełgorodzkiego i briańskiego” - mówił rzekomo Putin.

Dodatkowo ogłosił stan wojenny i wezwał obywateli do „ewakuacji” w głąb Rosji. Jak poinformowały rosyjskie media, "orędzie" Putina było fałszywe. Nagranie powstało przy pomocy technologii deepfake, która pozwala na zmanipulowanie wypowiedzi wideo.

- Zdecydowanie nie było orędzia. To prawda, że w niektórych regionach doszło do ataku hakerów – powiedział rzecznik Putina Dmitrij Pieskow, cytowany przez państwową agencję TASS. Dodał: - W szczególności wiemy, że doszło do włamania do Radia Mir (międzynarodowa rozgłośnia po rosyjsku dla krajów WNP - red.) i niektórych sieci.

To nie pierwszy raz, kiedy technologia deepfake jest wykorzystywana podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę przez obie strony konfliktu. W ostatnich miesiącach pojawiały się nieprawdziwe nagrania z Władimirem Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

RadioZET.pl/Business Insider/Cyberdefence24.pl