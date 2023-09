"Następna będzie Polska". Niepokojący głos ws. planów Putina

Wybory prezydenckie w USA już jesienią 2024 roku. Wśród opozycyjnych Republikanów trwa kampania przed prawyborami, które mają odbyć się wiosną przyszłego roku. W kolejnej debacie kandydaci odpowiadali na pytania, czy w interesie Ameryki leży degradacja rosyjskiego wojska i czy Ameryka nie skupia się za bardzo na wojnie w Ukrainie wobec wyzwań z Chin.

Kandydat na prezydenta USA ostrzega. "Następna będzie Polska"

- Chińsko-rosyjski sojusz to jest coś, przeciwko czemu musimy walczyć i nie rozwiążemy go, przytulając się do Władimira Putina. Cóż, Donald Trump powiedział, że Putin jest błyskotliwy i że to wielki przywódca. To jest osoba, która morduje ludzi we własnym kraju, a teraz, nie mając dość przelewu krwi, poszedł na Ukrainę mordować niewinnych cywilów. Jeśli myślicie, że na tym się zatrzyma, jeśli damy mu jakąkolwiek część Ukrainy, następna będzie Polska - ostrzegał Chris Christie, były gubernator New Jersey.

Podobne argumenty wysuwali też były wiceprezydent Mike Pence, była gubernator Karoliny Płd. Nikki Haley oraz senator Tim Scott. Z drugiej strony, cieszący się lepszymi od pozostałych uczestników debaty notowaniami w sondażach gubernator Florydy Ron DeSantis stwierdził, że w interesie USA jest "zakończenie wiecznych wojen" i zmuszenie Europy do poniesienia większego ciężaru oraz skupienie się na "inwazji" migrantów z Ameryki Łacińskiej.

DeSantis poparł przy tym - podobnie jak większość kandydatów - pomysł interwencji zbrojnej w Meksyku przeciwko kartelom narkotykowym. Nasz kraj jest najeżdżany. Nie mamy nawet kontroli nad własnym terytorium. Musimy bronić Amerykanów, zanim w ogóle będziemy się martwić wszystkimi tymi innymi rzeczami - powiedział DeSantis.

Trzeci w sondażach biznesmen hinduskiego pochodzenia Vivek Ramaswamy stwierdził natomiast, że wsparcie USA dla Ukrainy wpycha Rosję w ramiona Chin i dlatego potrzebny jest "rozsądny plan pokojowy".

Trump ironicznie o rywalach: oni wszyscy starają się o pracę

Środowa debata w Kalifornii była drugim starciem kandydatów w kampanii przed prawyborami, które w przyszłym roku wyłonią kandydata Republikanów na prezydenta. Podobnie jak w pierwszej, sierpniowej debacie w Milwaukee, nieobecny był dominujący w sondażach Donald Trump. Były prezydent zamiast tego wystąpił w tym czasie na wiecu w zakładach samochodowych w Michigan, gdzie drwił ze swoich rywali.

Oni wszyscy starają się o pracę. To są wszyscy kandydaci na stanowisko - oni wezmą wszystko: stanowisko sekretarza czegoś tam, mówią nawet, że wiceprezydenta. Czy ktokolwiek widzi tam wiceprezydenta w tej grupie? Nie sądzę - Donald Trump

Były prezydent, na którym ciąży łącznie 91 zarzutów karnych w czterech odrębnych sprawach, jest zdecydowanym liderem sondaży wśród wyborców Republikanów. Według średniej badań opracowanej przez portal FiveThirtyEight, na Trumpa głosować chce 54 proc. sympatyków prawicy, podczas gdy na jego najwyżej notowanego konkurent, DeSantisa - niecałe 14 proc. Na trzecim miejscu są Ramaswamy i Haley - 6,3 proc., Pence ma 4,6 proc., zaś Christie - 3 proc.

