Nie było spotkania Duda-Zełenski? Jest komentarz strony ukraińskiej

Informacje o rozmowach polsko-ukraińskich przekazał prezydent Litwy Gitanas Nausėda przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Negocjacje miały dotyczyć znalezienia wyjścia z impasu wokół zakazu importu ukraińskich produktów rolnych przez Polskę.

- Warszawa i Kijów muszą jak najszybciej zakończyć spory - przekazał w czwartek agencji BNS prezydent Litwy Gitanas Nauseda, który w Nowym Jorku spotkał z prezydentem Andrzejem Dudą i Wołodymyrem Zełenskim. Litewski przywódca podkreślił, że rola Polski w zapewnianiu wsparcia Ukrainie w czasie wojny z Rosją jest wyjątkowa i konieczne jest znalezienie rozwiązań, aby kryzys w relacjach między dwoma krajami się nie pogłębiał.

Polsko-ukraiński spór o zboże. Rzecznik Zełenskiego: nie było spotkania z Dudą

W czasie swoich spotkań z Dudą i Zełenskim prezydent Litwy mówił także o sposobach ułatwienia transportu zboża przez Polskę i zwiększeniu tranzytu przez Litwę, co miałoby doprowadzić do zmniejszenia presji, pod jaką znajduje się Polska - przekazała kancelaria litewskiego prezydenta.

Warszawa i Kijów zajęły rozbieżne stanowiska w sprawie importu ukraińskiego zboża do Polski, co doprowadziło do zaostrzenia się retoryki między dwoma krajami. W środowym wywiadzie dla Polsat News premier Mateusz Morawiecki poinformował, że obecnie Polska nie przekazuje Ukrainie żadnego uzbrojenia, ponieważ teraz "my sami się zbroimy, najnowocześniejszą bronią".