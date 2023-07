Niemiecka Konfederacja na fali wznoszącej. „Są dobrzy w marketing polityczny”

Od kilku tygodni głównym tematem u naszych zachodnich sąsiadów jest wzrost poparcia dla Alternatywy dla Niemiec (AfD). Według różnych sondaży skrajnie prawicowa, ksenofobiczna i antyimigrancka partia może liczyć na 18-20 proc., co daje jej trzecią pozycję za chadecją (CDU) i rządzącą socjaldemokracją (SPD).

Dodatkowo AfD zanotowała w ostatnim czasie małe, ale rozdmuchane sukcesy samorządowe. W pierwszy weekend lipca Hannes Loth wygrał wybory na burmistrza Raguhn-Jessnitz w Saksonii-Anhalt. Z kolei pod koniec czerwca kandydat AfD wybrał wybory starosty w powiecie Sonneberg w Turyngii.

Niemcy. Wzrost poparcia dla AfD

- Komentatorzy zwracają uwagę, że samorządy obsadzone przez AfD są bardzo małe i umniejszają ich zwycięstwa. Mimo to AfD stara się nimi grać na swoją korzyść. Partia od zawsze chce się pozycjonować jako normalna, która jest w stanie obsadzać urzędy, a nawet wysunąć własnego kandydata na kanclerza – wyjaśnia dr Kałabunowska.

Przypomina, że AfD założyli dekadę temu ekonomiści, którym nie podobało się finansowe wspieranie przez Niemców państw na południu Europy. Później ugrupowanie miało profil stricte antyimigracyjny i po 2015 roku nabrała na tej retoryce wiatru w żagle. - Następnie spadli w sondażach, a teraz znów zyskują. Obecnie jej profil uchwyciłabym przede wszystkim jako eurosceptyczny. W programie wyborczym w 2021 roku proponowali nawet dexit, czyli wyjście Niemiec z Unii Europejskiej na wzór brexitu. Partia nadal jest antyimigracyjna, antyislamska, chce wzmocnić system karny i poluzować zasady posiadania broni – mówi ekspertka.

Jej zdaniem AfD „życzyłaby sobie lepszych stosunków z Rosją” i promuje tradycyjny model rodziny. - W programie wprost zapisuje, że chciałaby więcej dzieci niż imigrantów - dodaje. Kim są zwolennicy AfD? - Ze szczątkowych badań wynika, że to przede wszystkim mężczyźni, w średnim wieku i głównie we wschodnich landach. Ale ten profil się różni w poszczególnych częściach Niemiec. Są wśród nich bezrobotni, zatrudnieni na pełen etat i przedsiębiorcy. Panuje przekonanie, że taka osoba czuje się w jakiś sposób ekonomicznie przegrana i zagrożona wieloma wpływami – komentuje dr Kałabunowska.

Czy wzrost poparcia dla AfD się utrzyma?

W ocenie ekspertki to, czy wysokie poparcie dla AfD jest trendem stałym, pokażą przyszłoroczne wybory do trzech landów wschodnich – Brandenburgii, Saksonii i Turyngii. W tym ostatnim regionie skrajnie prawicowa partia może liczyć na największe poparcie. - Oni są dobrzy w marketing polityczny. Wiedzą, co mogą powiedzieć, a co już będzie za dużo. Poza tym mają ciągle problemy z Federalnym Urzędem ds. Konstytucji – mówi dr Kałabunowska.

Dlaczego obecnie AfD zyskuje w sondażach? Komentatorzy zwracają uwagę na kilka najważniejszych czynników. - Koalicja rządząca SPD-FDP-Zieloni kłóci się o wszystko. Ponadto pojawiają się głosy, że tworzenie „kordonu sanitarnego” wokół AfD w Bundestagu ma efekt odwrotny. Mainstreamowe partie przerzucają się winą za to, kto jest odpowiedzialny za samorządowe sukcesy AfD – podkreśla gościna podcastu „Współrzędne Świata”. Wśród pozostałych czynników warto również wymienić wysoką inflację oraz niepewność z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Dr Kałabunowska podkreśla, że to nie pierwszy raz, kiedy AfD ma dobre wyniki w sondażach. - Politycy partii szybko potrafili je roztrwonić przez wewnętrzne konflikty. Tak może być i tym razem – ocenia. Obecnie w 736-osobowym Bundestagu politycy AfD mają 78 parlamentarzystów i są drugą główną siłą opozycyjną po CDU-CSU.

- Trudno mi sobie wyobrazić, że na poziomie federalnym partie mainstreamowe wejdą w koalicję z AfD. Ale niżej jest trudno to obejść, bo poparcie dla AfD jest tak duże, że ciężko nie tworzyć z nimi jakieś koalicji – dodaje.

RadioZET.pl