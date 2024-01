"Nieodwracalny cios". Władimir Putin grozi w rosyjskiej telewizji

Władimir Putin komentował w rosyjskiej telewizji sytuację na froncie oraz atmosferę międzynarodową wokół konfliktu na Ukrainie. W swoim wystąpieniu zagroził, że państwowość Ukrainy może ponieść niebawem nieodwracalną katastrofę.

- Teraz jest już całkiem oczywiste, że nie tylko kontrofensywa nie powiodła się, ale inicjatywa jest całkowicie w rękach rosyjskich sił zbrojnych. Jeśli tak się stanie, państwowość ukraińska może otrzymać nieodwracalny, bardzo poważny cios - podkreślił.

Putin podkreślił, że rozmowy o negocjacjach to "próba zmotywowania nas do porzucenia zdobyczy, które osiągnęliśmy w ciągu ostatniego półtora roku. Ale to jest niemożliwe. Wszyscy rozumieją, że to niemożliwe". Odniósł się w ten sposób do informacji o tym, że Szwajcaria zgodziła się być gospodarzem globalnego szczytu pokojowego na prośbę ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił w Davos, że obawy Zachodu o eskalację sprawiły, że Kijów stracił czas w walce przeciwko rosyjskiej agresji. - Jeśli ktoś myśli, że w wojnie na Ukrainie chodzi tylko o ten kraj, to głęboko się myli - ostrzegł. Przekonywał, że Władimir Putin jest "drapieżnikiem", który nie zadowoli się "zamrożeniem" konfliktu na Ukrainie.

Zełenski, który brał udział w Światowym Forum Ekonomicznym, zaapelował do Zachodu, by ten pomógł Ukrainie zyskać przewagę nad Rosją w powietrzu. - Nasi partnerzy znają nasze potrzeby i ich zakres - kontynuował. Podkreślił, że Ukraina już udowodniła, iż jest w stanie "atakować rosyjskie samoloty wojskowe, których nikt dotąd nie zestrzelił".

Zełenski w wystąpieniu w Davos powtórzył wezwanie, by powstrzymać Rosję na Ukrainie teraz, póki agresja nie rozszerzyła się na inne terytoria. - Ilu mężczyzn i ile kobiet wasze kraje gotowe są wysłać do obrony innego państwa, innego narodu? Jeśli w kolejnych latach przyjdzie nam razem walczyć przeciwko Putinowi, to czy nie lepiej położyć kres jemu i jego strategii wojennej już teraz, póki robią to nasi dzielni mężczyźni i kobiety? - przekonywał.

