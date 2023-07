Niepokojące wystąpienie Putina. "Ryzyko nowego globalnego kryzysu"

Władimir Putin uczestniczył we wtorek na spotkaniu liderów państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy, zrzeszającej państwa azjatyckie. Dyktator łączył się z przywódcami drogą elektroniczną.

Putin zwrócił się do liderów Chin i Iranu, który dopiero co dołączył do SOW, za poparcie udzielone po buncie najemnej Grupy Wagnera. - Korzystając z okazji, chciałbym podziękować moim kolegom z krajów SOW, którzy wyrazili poparcie dla działań rosyjskiego kierownictwa na rzecz ochrony porządku konstytucyjnego. Bardzo to doceniamy – powiedział Putin, cytowany przez agencję Interfax.

Niepokojące przemówienie Putina. "Pogarsza się bezpieczeństwo"

Następnie podkreślał, że "na świecie zaostrzają się sprzeczności geopolityczne, pogarsza się bezpieczeństwo". Putin podkreślił jednak, że Kreml "opiera się i będzie nadal opierać się naciskom zewnętrznym, sankcjom i prowokacjom".

- W związku z tym rośnie ryzyko rozwoju nowego globalnego kryzysu w kontekście niekontrolowanego narastania długów w krajach rozwiniętych, rozwarstwienia społecznego i rosnącego ubóstwa na całym świecie - dowodził Putin.

- W obecnej sytuacji nasz kraj nadal się rozwija. Naród rosyjski jest bardziej skonsolidowany niż kiedykolwiek, rosyjskie kręgi polityczne, całe społeczeństwo wyraźnie pokazało jedność i dużą odpowiedzialność za losy ojczyzny, występując jako jednolity front przeciwko próbom zbrojnego buntu - mówił dyktator.

Szanghajska Organizacja Współpracy została utworzona w 2001 roku przez Chiny i Rosję i poradzieckimi państwami Azji Środkowej. Później dołączyły do niej Indie i Pakistan. SOW stara się przeciwdziałać wpływom Zachodu w Eurazji. Putin podkreślił w trakcie przemówienia, że bardzo liczy na dołączenie do SOW Białorusi, jako "najbliższego sojusznika Rosji", w niedalekiej przyszłości.

RadioZET.pl/Interfax.ru/AFP/Kremlin.ru