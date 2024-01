"Nieprawdziwe ustalenia, bzdury". Tomasz Grodzki odpowiada na zarzuty prokuratury

Tomasz Grodzki, marszałek Senatu minionej kadencji to jedna z 30 osób, których nazwiska znalazły się na liście podejrzanych o przestępstwa korupcyjne związane z Fundacją Pomocy Transplantologii. Przypomnijmy, że Prokuratura Rejonowa w Szczecinie wydała już w tej sprawie komunikat. Wynika z niego, że w szczecińskim Zdunowie żądano od pacjentów po 10 tys. złotych za operację leczenia otyłości poza kolejką.

Fundacja Pomocy Transplantologii. Tomasz Grodzki zabiera głos

W ocenie prokuratury pomysłodawcą takiego właśnie sposobu przyjmowania wpłat od pacjentów bariatrycznych miał być marszałek Senatu minionej kadencji. Sam Tomasz Grodzki początkowo nie wypowiadał się w sprawie. Głos zabrał w rozmowie z Wirtualną Polską, gdzie wyjaśnił, że zgodnie z jego wiedzą, wpłaty od pacjentów, które trafiały na konto Fundacji Pomocy Transplantologii, były dobrowolne.

- To są bzdury. Końcówka prokuratury Ziobry wykonuje na gwałt ruchy, by oskarżyć kogokolwiek w sprawie, w której nie ma żadnej korupcji - powiedział polityk. - To ostatni etap polowania na marszałka Senatu, którym byłem przez cztery lata, ku utrapieniu PiS. Ludzie, którzy są oskarżeni, są całkowicie niewinni i ratowali życie ciężko chorych ludzi - dodał Tomasz Grodzki.

Następnie Grodzki stwierdził, że "ustalenia śledczych są nieprawdziwe". - Nikt nigdy nie był przymuszany do wpłat. Te były dobrowolne, a fundacja kupowała z tych środków przede wszystkim sprzęt chirurgiczny. Wiele szpitali zachęca do wpłat na swoje fundacje, ale to było absolutnie dobrowolne. Nikt mi nie wmówi, że ktokolwiek był przymuszany. Ja sam odpisywałem 1 proc. podatku na tę fundację, bo dzięki niej Szczecin stał się ważnym ośrodkiem transplantacji płuc - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.

Tomasz Grodzki: Nie mam sobie nic do zarzucenia

Grodzki zapewniał jednocześnie, że nie ma sobie nic do zarzucenia. - Pieniądze ani przez moment nie przebiegały przez szpital, tylko były wpłacane na konto Fundacji. To była fundacja miejska, a nie szpitalna i miała swoje filie, m.in. w Zakopanem. Zakładałem ją w 1993 roku, natomiast w latach, o których mówi prokuratura, nie pełniłem w niej żadnej funkcji. Fundacja zgodnie ze swoimi celami statutowymi przekazała pieniądze m.in. do naszego szpitala, za które kupowano sprzęt, szkolono lekarzy. Ta sprawa jest wymyślona przez prokuraturę - mówił.

Wirtualna Polska zapytała też senatora PO czy planuje zrzec się immunitetu. - Poddaję się procedurze w Senacie, natomiast podkreślam, że to są ostatnie podrygi prokuratury ziobrowej. Rzetelna analiza akt być może spowoduje zupełnie inne wnioski i wtedy będę podchodził do tego zupełnie inaczej. W tej chwili uważam postępowanie śledczych za brutalne działanie zbrojnego ramienia PiS-u i nie zamierzam im ułatwiać zadania – odpowiedział Tomasz Grodzki.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska