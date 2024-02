Niespodziewana reakcja na słowa Tuska w USA. "Możemy wam wysyłać co miesiąc 300 tys. imigrantów?"

Senat USA zagłosował w środę przeciwko projektowi ustawy łączącemu środki na wsparcie Ukrainy, Izraela i Tajwanu z reformami imigracyjnymi. Projekt upadł zgodnie z przewidywaniami, po tym jak przeciwko wypracowanemu kompromisowi zwróciła się większość Republikanów, do których zaapelował Donald Trump.

Reformy imigracyjne zostały spotkały się ze sprzeciwem, mimo że jeszcze w grudniu Republikanie odrzucili w Senacie "czystą" ustawę ze środkami dla Ukrainy i Izraela, domagając się zaostrzenia polityki na południowej granicy.

Tusk zwrócił się do amerykańskich Republikanów. Rubio odpowiedział

Zaniepokojony tym obrotem spraw premier Donald Tusk zwrócił się w mediach społecznościowych do senatorów Partii Republikańskiej. "Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niepodległość, musi dziś przewracać się w grobie. Wstydźcie się" - napisał na Twitterze/X.

Były kandydat Republikanów na prezydenta Marco Rubio odpowiedział szefowi polskiego rządu. "Drogi Premierze, czy możemy zacząć wysyłać wam co miesiąc 300 tys. migrantów, którzy nielegalnie przedostają się do Ameryki? Naprawdę pomogłoby nam to uporać się z inwazją na nasz kraj i znacznie przyczyniłoby się do przyjęcia ustawy pomocowej, którą mamy zatwierdzić" - napisał w mediach społecznościowych.

Polityk udzielił następnie komentarza Polskiej Agencji Prasowej. - Moje przesłanie dla Polski brzmi: jeśli stałaby się ofiarą inwazji 8 milionów nielegalnych imigrantów, zrozumielibyśmy, że woli zająć się tym, zanim zajmie się Ukrainą - przyznał.

- Popieram pomoc Ukrainie, ale musimy najpierw pomóc Ameryce. Ameryka nie przyda się Polsce i innym sojusznikom, jeśli jako kraj będziemy musieli przeznaczać coraz więcej zasobów na osiem milionów ludzi, którzy są tu nielegalnie - ocenił Marco Rubio. Polityk dodał, że zagłosuje przeciwko dalszym pracom nad projektem, jeśli nie będzie w niej poprawki zaostrzającej prawo imigracyjne.

Źródło: Radio ZET/Twitter/PAP