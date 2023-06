Nocna narada polskiego rządu. Premier jedzie na granicę. Przewiduje "napięcia"

Nocna narada rządu. W sobotni poranek było już jasne, że polska delegatura polityczna będzie prowadziła rozmowy wewnętrzne i zewnętrzne, analizując bunt Prigożyna, który na chwilę zwrócił wojska prywatnej grupy najemników Wagnera, którym przewodził, przeciwko Kremlowi, ruszając na Moskwę. Jeszcze w sobotę rozkazał wstrzymanie marszu i powrót swoich oddziałów do obozów polowych. Nie przelała się ani kropla rosyjskiej krwi.

Nocna narada rządu. Prezydent o buncie Prigożyna. Premier jedzie w niedzielę na granicę

Prezydent Andrzej Duda, zabierając głos po naradzie w biurze BBN, którą sam wcześniej zwołał, podczas konferencji prasowej, powiedział - zwracając uwagę na deeskalację w Rosji - że "absolutnie nie ma żadnego podwyższonego zagrożenia dla Polski, choć czujność jest zachowana".

- Konkluzja na ten moment jest jednoznaczna (...) absolutnie nie ma żadnego w tej chwili podwyższonego zagrożenia dla Polski. Generalnie ta sytuacja nie wpływała i nie wpływa w ogóle na sytuację w naszym kraju. W istocie więc absolutnie uważamy, że jest to wewnętrzna sprawa Rosji - przedstawił stanowisko władzy.

Zapewnił przy tym, że sytuacja w Rosji będzie stale monitorowana. Na razie nie zarządzono żadnego podwyższenia gotowości wojsk. - [..] generalnie chcę uspokoić, nie mamy żadnych informacji o tym, żeby nasze bezpieczeństwo było w jakimkolwiek stopniu zagrożone - przekazał. Objaśniając sytuację na rosyjskim froncie ocenił, że wojska Wagnera wracają, bo nie chcą doprowadzić do wojny domowej.

Mateusz Morawiecki o puczu Prigożyna: "Jadę na granicę"

Premier Mateusz Morawiecki, który zabrał głos po prezydencie, zapowiedział, że w niedzielę 25 czerwca uda się na granice z Białorusią. Morawiecki przewiduje "dodatkowe napięcia" wobec faktu, że rola Łukaszenki nie jest w tym kontekście jasna. Wcześniej polityczna głowa Białorusi - kancelaria dyktatora - zapowiedziała, żeŁukaszenka pośredniczył w negocjacjach pomiędzy Kremlem a Grupą Wagnera.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że rozmawiał z wieloma europejskimi przywódcami m.in. kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem, premier Włoch Giorgią Meloni, a także szefami rządów państw regionu. Szef rządu zaznaczył, że rozmowy prowadził "po to, aby na bieżąco wymieniać się informacjami, określać nasze wspólne rozumienie tej sytuacji i wspólną reakcję na to wszystko, co miało miejsce i ma miejsce cały czas w Rosji". W sumie premier odbył rozmowy z głowami 12 państw.

- Mogą pojawić się dodatkowe napięcia na granicy z Białorusią. Ja jutro (niedziela, 25 czerwca - red.) udam się tam na granicę z Białorusią, ponieważ też nie do końca jasna jest rola prezydenta Łukaszenki w tym wszystkim. Analizowaliśmy to - przyznał.

Doniesienia o odwrocie Grupy Wagnera nastąpiły w czasie, gdy - według rozmaitych doniesień - oddziały w liczbie około 5 tys. ludzi znajdowały się na terenach kilku obwodów Rosji. Pojawiły się informacje, trudne do zweryfikowania, o obecności najemników już w obwodzie moskiewskim - w Sierpuchowie i Kaszyrze.

