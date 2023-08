Nowa strategia Władimira Putina. "Można się niepokoić"

Władimir Putin i reszta kremlowskich polityków liczy na to, że brak spektakularnych sukcesów w ukraińskiej kontrofensywie zmieni nastawienie Zachodu do wojny. - Kreml uważa, że Europa Zachodnia prędzej czy później "znudzi się" wspieraniem Ukrainy i Rosja będzie mogła podejmować dalsze kroki w swojej agresji. Nie można na to pozwolić. To jest cel naszej polityki zagranicznej - mówi dla WP były ambasador RP w Waszyngtonie Ryszard Schnepf.

Były dyplomata uważa, że "zmęczenie wspieraniem Ukrainy" to "niebezpieczny trend". - Można się niepokoić, w jakim kierunku zmierzamy, bo okoliczności nie są sprzyjające. Weźmy przykładowo rozmowy w Arabii Saudyjskiej. Moja ocena szczytu nie jest tak entuzjastyczna, jak czytałem w różnych komentarzach - komentuje. Dodaje: - Spotkanie było skierowane raczej do Ukraińców, żeby szukali rozwiązań, które byłyby również przyjęcia dla Putina. A nie odwrotnie. To nie był sygnał do Kremla, ale do Kijowa. Ta tendencja niestety, ale się zarysowuje na naszych oczach.

Wojna w Ukrainie. Na co liczy Władimir Putin?

W ocenie Schnepfa Zachód nie był gotowy na tak długi i intensywny konflikt. - Będzie on nadal wyczerpywał zasoby amunicji. I to jest największy problem. Ukraina próbuje część produkcji, ze wsparciem technologicznym Zachodu, realizować u siebie. Niemniej jednak, żeby wytworzyć odpowiednią ilość pocisków potrzebnych ukraińskiej armii potrzeba bardzo dużo czasu - podkreśla.

Były dyplomata wspomina, że "był w ostatnim czasie w Europie Zachodniej i widział, że temat wojny Ukrainy z Rosją już dawno nie jest na pierwszych miejscach". - Ba, nawet w nie mieści się w pierwszej dziesiątce. To zmęczenie jest widoczne wśród społeczeństw Zachodu - komentuje.

- O ile w mediach, np. w Niemczech, Belgii i Holandii bieżące wydarzenia z wojny się pojawiają, o tyle z rozmów ze zwykłymi obywatelami wynika, że nie są one już traktowane priorytetowo. Ukraińcy widzą to znużenie Zachodu - dodaje.

Zdaniem Schnepfa Putin znów liczy na Donalda Trumpa, którego powrót do Białego Domu mógłby zmienić politykę USA wobec wojny w Ukrainie. - Dzisiaj w tematach przedwyborczych sprawy wokół wojny są na 4-5 miejscu. Oczywiście, że zamknięcie konfliktu byłoby korzystne dla Joe Bidena, ale satysfakcja musi płynąć też z Ukrainy. A w obecnej sytuacji to niezwykle trudne - ocenia.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska