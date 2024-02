Orban wskazał państwo, które powinno jak najszybciej przystąpić do UE. Jeszcze przed Ukrainą

- Czy ci się to podoba, czy nie, czy podoba się to Ukraińcom, czy nie, Ukraina jest na mapie tam, gdzie jest - powiedział premier Węgier Viktor Orban, podkreślając, że jedynym sposobem na przetrwanie tego kraju byłoby pełnienie roli bufora między Rosją a Zachodem.

- Oczywiście z gwarancją bezpieczeństwa. Jeśli tak się nie stanie, Ukraina będzie nadal tracić terytorium. Rosja będzie niszczyć ją raz za razem. Rosja nigdy nie zaakceptuje obecności na swoich granicach członka UE i NATO, takiego jak Ukraina. Nigdy - ocenił w rozmowie z "European Voices". Podzielił się też swoją refleksją na temat rozszerzenia Wspólnoty.

Orban: Serbia powinna dołączyć do UE jeszcze przed Ukrainą

Według Viktora Orbana Ukraina wraz z Gruzją mogły przystąpić do Unii Europejskiej i NATO w 2008 roku, ale zmarnowano tę szansę i perspektywy przyszłego członkostwa zniknęły. Jednocześnie ocenił, że jest państwo, które powinno dołączyć do UE jeszcze przed Ukrainą - Serbia. W przeciwnym razie jej perspektywy na przyszłość we Wspólnocie zostaną bezpowrotnie utracone.

- Musimy dokończyć stare zadanie, zanim rozpoczniemy nowe rozszerzenie UE o Ukrainę. Jeśli nie zintegrujemy Serbii tak szybko, jak to możliwe, stracimy ją. Serbia ma inne możliwości. Właśnie zawarła umowę o wolnym handlu z Chinami - podkreślił Orban.

Obok Czarnogóry Serbia jest jednym z kandydatów spośród państw Bałkanów Zachodnich do przyłączenia się do Unii Europejskiej. Negocjacje akcesyjne trwają, a zdaniem Komisji Europejskiej oba państwa powinny być gotowe do przystąpienia do UE w 2025 roku.

1 lipca br. Węgry obejmą półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów tej prezydencji będzie dążenie do rozszerzenia UE o państwa Bałkanów Zachodnich.

Źródło: Radio ZET/'European Voices"