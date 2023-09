Ambitne cele Unii Europejskiej w orędziu szefowej KE. "Historia nas wzywa"

Ursula von der Leyen w swoim orędziu o stanie UE, które wygłosiła Parlamencie Europejskim w Strasburgu powiedziała, że rozszerzenie Unii Europejskiej będzie wymagało reform. - Ale nie powinniśmy i nie możemy czekać na zmiany traktatów, żeby iść do przodu. Unię przystosowaną do powiększenia możemy osiągnąć szybciej. To oznacza odpowiedź na pytania o to, jak Unia w składzie większym niż 30 krajów będzie działać w praktyce - mówiła szefowa KE.

Na horyzoncie dołączenia do Unii Europejskiej nawet w perspektywie do 2030 roku są Ukraina, Mołdawia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia.

Orędzie Ursuli von der Leyen o stanie UE

- Historia wzywa nas teraz do dokończenia budowy naszej Unii. W świecie, w którym niektórzy próbują wyrywać kraje jeden po drugim, nie możemy pozwolić sobie na pozostawienie naszych przyjaciół Europejczyków w tyle. W świecie, w którym liczy się wielkość i waga, dokończenie budowy Unii wyraźnie leży w strategicznych i związanych z bezpieczeństwem interesach Europy - podkreśliła von der Leyen.

- Ale poza polityką i geopolityką musimy wyobrazić sobie, o co toczy się gra. Musimy przedstawić wizję udanego rozszerzenia. Unii ponad 500 milionów ludzi żyjących w wolnej, demokratycznej i dostatniej Wspólnocie. Unii pełnej młodych ludzi, którzy mogą żyć, studiować i pracować w wolności. Unii pełnej dynamicznych demokracji, w których sądy są niezależne, opozycja szanowana, a dziennikarze chronieni - wyliczała szefowa KE.

- Wiemy, że nie jest to łatwa droga. Akcesja jest oparta na spełnieniu warunków - i Komisja zawsze będzie bronić tej zasady. Wymaga to ciężkiej pracy i przywództwa. Ale już teraz widać duże postępy. Widzieliśmy, jak wielkie postępy poczyniła Ukraina, odkąd przyznaliśmy jej status kraju kandydującego. Widzieliśmy też determinację na drodze reform innych państw kandydujących - przekonywała Ursula von der Leyen.

- Teraz nadszedł czas, abyśmy dorównali tej determinacji. A to oznacza zastanowienie się nad tym, jak przygotować się do zakończenia pracy nad budową Unii. [...] Każdemu rozszerzeniu towarzyszyło pogłębienie stosunków politycznych. Od węgla i stali przeszliśmy do pełnej integracji gospodarczej. A po upadku żelaznej kurtyny przekształciliśmy projekt gospodarczy w prawdziwą Unię ludzi i państw. (...) Wiem, że ta Izba wierzy w to samo. Parlament Europejski zawsze był jedną z głównych sił napędowych integracji europejskiej. [...] I zawsze będę wspierała tę Izbę - i wszystkich tych, którzy chcą zreformować UE, aby działała lepiej dla obywateli. I tak, oznacza to również zmianę Europejskiej Konwencji i Traktatu jeśli i gdzie jest to potrzebne - dodała szefowa KE

PAP