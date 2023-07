Ostrzeżenie przed atakiem na elektrownię jądrową. Tak zareaguje Polska

Zaporoska Elektrownia Atomowa pozostaje pod kontrolą Rosjan prawie od początku wojny. Ostatnio obawy w związku z ewentualną katastrofą jądrową się nasiliły. Strona ukraińska od kilku dni ostrzega przed rosyjską prowokacją w elektrowni. "W Enerhodarze i Mariupolu widziano rosyjskie mobilne laboratoria radiacyjne. Rosatom już oficjalnie potwierdza swoje plany możliwego wybuchu w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej tej nocy" - informowała we wtorek agencja Ukrinform.

W środę oczy całego świata zwrócone były w stronę Zaporoża. Poziom promieniowania jednak nie wzrósł. Tymczasem na dachu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej zaobserwowano tajemnicze obiekty. Według doniesień dziennikarzy Radia Swoboda przez ostatnie pół roku nie zauważono tam nic podobnego. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że na dwóch blokach mogły zostać umieszczone ładunki wybuchowe. Informację tę zdementowali eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Dodali jednak, że aby mieć w tej sprawie pewność, potrzebny jest lepszy dostęp do siłowni.

Widmo katastrofy w elektrowni atomowej. Szef MSZ: Odpowiemy adekwatnie

Podczas wizyty w Wielkiej Brytanii o ewentualnym ataku na elektrownię w Zaporożu rozmawiał z dziennikarką BBC Kirsty Wark polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. - Jeśli Rosja uderzy w elektrownię jądrową w Zaporożu, Polska odpowiednio zareaguje - powiedział w wywiadzie.

Jak dodał, użycie tego rodzaju broni lub uciekanie się do tego rodzaju szantażu stworzyłoby zupełnie nową sytuację w Ukrainie, ale i dotknęłoby znaczny obszar terytorium NATO. - To będzie zupełnie, zupełnie nowa sytuacja. Więc odpowiemy adekwatnie – oświadczył Rau, cytowany przez "Rzeczpospolitą". - I nie oczekujcie, że powiem wam dokładnie, jaka to będzie reakcja - dodał szef MSZ.

We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski alarmował, że Rosjanie mogą doprowadzić do niebezpiecznego incydentu na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, by zamrozić działania wojenne. Według Zełenskiego jednym ze scenariuszy rozpatrywanych przez wroga jest dokonanie zdalnej detonacji w siłowni w momencie, gdy znajdzie się już ona w rękach ukraińskich.

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kyryło Budanow oznajmił w ubiegłym tygodniu, że okupanci zaminowali teren wokół elektrowni i niektóre jej elementy, zaś Zełenski informował, że Rosja prawdopodobnie przygotowuje się do przeprowadzenia tam ataku terrorystycznego, co może doprowadzić do uwolnienia promieniowania. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną uznał taki scenariusz za "mało prawdopodobny, ale nie niemożliwy".

