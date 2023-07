Władimir Putin został zaproszony na szczyt BRICS, który odbędzie się w sierpniu w Johannesburgu. Prezydent Rosji jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, który w marcu wydał za nim nakaz aresztowania. Władze w Pretorii mają więc dylemat, ponieważ Republika Południowej Afryki jest sygnatariuszem Statutu Rzymskiego, a więc ciąży na niej obowiązek aresztowania na swojej ziemi każdej osoby, którą ściga haski trybunał.

Największa opozycyjna partia w RPA Sojusz Demokratyczny zwróciła się do sądu z wnioskiem, aby władze zatrzymały rosyjskiego prezydenta i przekazały go do osądzenia Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze. We wtorek prezydent RPA Cyril Ramaphosa w odpowiedzi na wniosek Sojuszu Demokratycznego napisał, że jest on nieodpowiedzialny, a stawką jest bezpieczeństwo narodowe. “Rosja postawiła sprawę jasno. Aresztowanie urzędującego prezydenta jest równoznaczne z wypowiedzeniem wojny” - stwierdził Ramaphosa w dokumencie cytowanym przez agencję AFP.

Prezydent RPA ostrzega ws. aresztowania Putina

Według prezydenta naraziłoby to RPA na wojnę z Rosją, co jest niezgodne z konstytucją, oraz byłoby sprzeczne z jego obowiązkiem ochrony kraju. Prezydent RPA argumentował także, że aresztowanie Putina podkopałoby misję pokojową kilku krajów afrykańskich, w tym RPA, której celem jest zakończenie wojny w Ukrainie.

Prezydent oświadczył ponadto, że Republika Południowej Afryki czyni starania o zwolnienie z wykonania nakazu MTK. "Aresztowanie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu, pokojowi i ładowi w państwie" - wyliczał Ramaphosa.

Traktat MTK stanowi, że kraj członkowski powinien skonsultować się z sądem w przypadku stwierdzenia problemów, które mogą utrudniać wykonanie nakazu aresztowania. Prezes MTK prof. Piotr Hofmański, pytany przez TVN24 o nakaz aresztowania Putina, podkreślił w marcu, że państwa - strony Statutu (Rzymskiego - red.), które go ratyfikowały, mają prawny obowiązek pełnej współpracy, która obejmuje także wykonanie nakazów aresztowania.

- W konsekwencji, jeżeli osoba ścigana nakazem pojawia się na terytorium państwa, które jest stroną Statutu Rzymskiego, ciąży na tym państwie prawny obowiązek wykonania tego nakazu, aresztowania tej osoby i dostarczenia jej przed trybunał haski - wyjaśnił prof. Hofmański.

RadioZET.pl/AFP/TVN24