Parlament Europejski zmienia definicję gwałtu. Podano szczegóły

Parlament Europejski - Komisja Praw Kobiet - przyjął we wtorek projekt raportu wzywający do stworzenia nowej, międzynarodowej definicji gwałtu. Miałaby obowiązywać na terenie wszystkich państw członkowskich. Nowa definicja zostanie oparta na kryterium "braku zgody", o co w samej Polsce apelowało już dwóch rzeczników praw obywatelskich - Marcin Wiącek i Adam Bodnar.

Nowa definicja gwałtu. PE zdecydował

W dokumentach PE czytamy, że całość raportu wprowadza zarys nowej definicji w Unii, zaostrza przepisy dot. cyberprzemocy i poprawia wsparcie dla ofiar obu poprzednich. Definicja gwałtu ma być oparta na zgodzie, posłowie chcą dodać strach i zastraszenie do listy czynników, które uniemożliwiają swobodne podejmowanie decyzji.

"Zgoda (na odbycie stosunku - red.) musi być oceniana z uwzględnieniem konkretnych okoliczności. Posłowie proponują uzupełniające przepisy karne dotyczące napaści na tle seksualnym (tj. wszelkich aktów seksualnych bez zgody, których nie można zdefiniować jako gwałt) i wzywają do przyjęcia unijnych przepisów dotyczących okaleczania narządów płciowych osób interseksualnych, przymusowej sterylizacji, przymusowych małżeństw i molestowania seksualnego w pracy" - czytamy w komunikacie prasowym.

Wysyłanie nagich zdjęć będzie karalne

Poza tym posłowie przygotowali wytyczne dot. tzw. listy okoliczności obciążających, znajdziemy na niej m.in.: "zamiar ukarania ofiar za ich orientację seksualną lub inne cechy ich tożsamości" czy "przestępstwa popełnione przeciwko osobom publicznym".

Projekt traktuje też o przemocy w internecie i w tym kontekście rozszerza definicję "materiałów intymnych", które nie mogą być udostępniane bez zgody - zapis miałby zawierać "nagie zdjęcia lub filmy o charakterze innym niż seksualny". - Wysyłanie niechcianych materiałów przedstawiających genitalia powinno być klasyfikowane jako cyberprzemoc - podnoszą.

W kontekście wsparcia dla ofiar opisanych wyżej przestępstw państwa członkowskie musiałyby "zagwarantować ofiarom bezpłatną pomoc prawną w zrozumiałym dla nich języku, jak najszybciej zebrać dowody i zapewnić im specjalistyczne wsparcie".

Robert Biedroń: oczekujemy, że UE stworzy jedną definicję

Robert Biedroń w rozmowie z Radiem ZET zaznaczył, że komisja oczekuje od Unii Europejskiej jednej, spójnej definicji gwałtu. - Podobnie jak stworzyła jedną definicję tablicy rejestracyjnej, banana, marchewki, także w tej sprawie oczekujemy jednej definicji - przyznaje.

Projekt został przyjęty. Biuro prasowe PE przekazuje, że teraz powinien zostać poddany debacie na forum Rady Europejskiej w celu doprecyzowania ostatecznego kształtu przepisów. Miałoby to nastąpić w dniach 10-13 lipca podczas sesji plenarnej.

RadioZET.pl