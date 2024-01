"Poddali się Putinowi". Niepokojące słowa z USA

Wcześniej spiker Izby Mike Johnson powtórzył swoje wątpliwości co do wynegocjowanego w Senacie pakietu łączącego wsparcie dla Ukrainy z restrykcjami na granicy z Meksykiem. Choć tekst projektu - który według CNN został uzgodniony przez negocjatorów obydwu partii w Senacie - nie jest jeszcze publicznie znany, do odrzucenia go wezwał były prezydent Donald Trump, a lider Republikanów w Izbie powtórzył we wtorek, że z tego co słyszał, restrykcje graniczne nie idą wystarczająco daleko i nie zostaną zaakceptowane przez Izbę.

– Mam nadzieję, że część z tego, co słyszę, nie jest prawdziwe. Ale z tego co widzieliśmy, to to, co jest sugerowane, nie wystarczy, by zabezpieczyć granicę – oznajmił Johnson podczas wtorkowej konferencji prasowej.

"Liderzy Republikanów poddali się Putinowi"

Szef klubu Demokratów w Izbie Pete Aguilar oskarżył Republikanów o celowy sabotaż ustawy, by pomóc w kampanii wyborczej Trumpa, skupionej na kryzysie na granicy. – Republikanie spod znaku MAGA w Izbie i w Senacie odchodzą od ponadpartyjnego porozumienia, które wzmocniłoby bezpieczeństwo na granicy, wsparło Izrael i pomogło Ukrainie powstrzymać marsz Władimira Putina przez Europę. I robią to, bo rozkazał im to Donald Trump – stwierdził Aguilar.

– Nawet Mitch McConnell (lider Republikanów w Senacie) poddał się Władimirowi Putinowi, poddał się Donaldowi Trumpowi. Teraz wiemy, że te wszystkie przemówienia, te wszystkie ataki na temat granicy - to wszystko było w złej wierze – dodał.

Pytany przez PAP, co jego zdaniem ewentualne fiasko projektu oznacza dla dalszego wsparcia USA dla Ukrainy, polityk ocenił, że jest to wysoce niepewne. Przypomniał, że spiker Johnson nie skorzystał z wcześniejszej szansy poddania pod głosowanie pakietu środków dla Ukrainy i Izraela osobno i to Republikanie wysuwali postulaty reform imigracyjnych jako warunku zgody na pomoc dla Ukrainy.

– W tej chwili nie wiem, jak wyglądają te możliwości [...] Dopóki Republikanie w Senacie i Izbie nie powrócą do rzeczywistości, będziemy musieli robić wszystko, co możemy, by zadbać o nasze priorytety bezpieczeństwa narodowego – powiedział Aguilar. Zapowiedział jednak, że jego partia jest gotowa, by wspólnie z Republikanami uchwalić fundusze dla Ukrainy.

