Podjęto decyzję ws. wyborów w Rosji. Pokazuje, że otoczenie Putina się boi

Boris Nadieżdin, głoszący hasła antywojenne, nie został dopuszczony przez Centralną Komisję Wyborczą do udziału w marcowych wyborach prezydenckich w Rosji. CKW uznała w czwartek, że Nadieżdin nie zebrał 100 tysięcy podpisów poparcia wymaganych do zarejestrowania jego kandydatury. Oznacza to, że Kreml chce wyeliminować de facto jedynego opozycyjnego wobec Władimira Putina kandydata w tych wyborach.