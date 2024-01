Polacy mieszkający w Chinach: tutaj wojnę w Ukrainie nazywa się „problemem”

Chiny coraz częściej udowadniają, że chcą wywrócić globalny porządek z przewodnią rolą Stanów Zjednoczonych. Władze w Pekinie do tego celu wykorzystują wszelkie okazje, w tym również wojnę w Ukrainie.

- Jest to konflikt geograficznie odległy dla Chin. Dużo ludzi postrzega tę wojnę przez pryzmat szerszej sytuacji geopolitycznej. Często myśli się, że jest to wojna Rosji z USA, a nie z Ukrainą. Chińczycy nie widzą tej wojny jako ukraińskiej walki o suwerenność – mówi Nadia Urban. Wraz z Piotrem Sochoniem i Weroniką Truszczyńską prowadzi podcast „Mao Powiedziane”. Cała trójka mieszka w Szanghaju.

Chiny patrzą na wojnę w Ukrainie. Są neutralne tylko oficjalnie

Goście „Współrzędnych Świata” podkreślają, że od samego początku rosyjskiej inwazji Chiny chciały pozycjonować się jako państwo neutralne. Nawet do tego stopnia, żeby odgrywać rolę negocjatora, co w praktyce oznaczało nieantagonizowanie Kremla.

- W mediach mainstreamowych obserwujemy miałki przekaz powtarzania rosyjskiej propagandy, ale nie aż tak agresywnie jak Kreml. W Chinach w ogóle unika się słowa „wojna”. Częściej używa się określeń „konflikt”, „problem”, „kwestia ukraińska”. Poza tym praktycznie nie pokazuje się strat i celów cywilnych – komentuje Nadia Urban.

Dodaje: - Jak pojawia się rosyjska armia, to jest pokazywana jako potężna i dobrze wyposażona. Z kolei ukraińska armia jest ukazywana wręcz jako „partyzantka”, która gdzieś się ukrywa.

Wybory na Tajwanie. Jak zareagują Chiny?

Z Nadią, Weroniką i Piotrem rozmawiamy przed wyborami generalnymi na Tajwanie. W ocenie części analityków od tego, kto zostanie nowym prezydentem na wyspie 13 stycznia, będzie zależeć los ewentualnej konfrontacji z komunistycznymi Chinami. W sondażach prowadzi obecny wiceprezydent Lai Ching-te z ramienia rządzącej Demokratycznej Partii Postępowej (DPP). Jego głównym konkurentem jest burmistrz Nowego Tajpej Hou You-ih z opozycyjnej Partii Nacjonalistycznej znanej również jako Kuomintang (KMT).

- W komentarzach pod artykułami o wyborach na Tajwanie widać dużo agresywnych komentarzy pod adresem kandydata DPP. Jej kandydat prawdopodobnie wygra, co nie będzie w smak władzom w Pekinie i internautom – dodaje Weronika Truszczyńska.

Wyjaśnia, że sprawa Tajwanu w Chinach kontynentalnych jest również postrzegana jako część geopolitycznej rywalizacji z USA. - Trzeba pamiętać, że zwykli Chińczycy mają zdecydowane zdanie na temat Tajwanu i jest ono zgodne z linią partii: Tajwan to Chiny, koniec, kropka – tłumaczy.

- Miałam znajomą lesbijkę, która była na Tajwanie na paradzie równości – jeszcze zanim zalegalizowano tam małżeństwa jednopłciowe. Można by było pomyśleć, że to osoba o otwartym umyśle, która może mieć w tej sprawie inne zdanie. Tymczasem powiedziała mi, że po prostu pojechała na paradę równości do innej chińskiej prowincji.

Autorzy podcastu „Mao Powiedziane” podkreślają, że nawet w środowiskach nacjonalistycznych panuje przekonanie, że do „zjednoczenia” z Tajwanem dojdzie pokojowo. Chodzi o integrację krok po kroku w sektorach takich jak gospodarka, społeczeństwo czy nawet kultura popularna.

Co Chińczycy myślą o Polakach?

- Jeżeli ktoś się nas pyta, skąd jesteśmy i mówimy, że z Polski, to słyszymy w odpowiedzi: „z Finlandii? A może z Holandii?” Nazwy tych krajów brzmią podobnie w języku chińskim – uśmiecha się Piotr Sochoń. Dodaje, że w Państwie Środka nie spotkały go żadne negatywne reakcje na wyznanie, że jest z Polski.

- Duży sukces gospodarczy Polski, który jest widoczny na Zachodzie, jednak nie przebił się do świadomości chińskiej. A tutaj przecież krajem uchodzącym za super rozwinięty są Czechy, nie tak odległe gospodarczo od Polski – dodaje.

Goście „Współrzędnych Świata” wyjaśniają, że w mainstreamowych mediach niektóre informacje o Polsce są podawane z propagandowym komentarzem. Na przykład w wiadomościach o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę w grudniu 2023 r. podkreślano, że władze w Warszawie „prowokują Rosję”, a zamieszanie w Sejmie po nazwaniu Tuska przez Kaczyńskiego „niemieckim agentem” ma „ośmieszać demokrację”.

