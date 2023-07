- Widzieliśmy ich wrogie wysiłki na kontyntencie afrykańskim, więc z pewnością obawiamy się działalności tej grupy na rzecz rosyjskich władz, bo oni nie działają w sposób niezależny od rosyjskich władz. To jest zagrożenie dla nas wszystkich i musimy zapewnić, by nasze przesłanie było jasne: że jakikolwiek atak Grupy Wagnera zostanie uznany za atak rosyjskich władz - powiedziała Thomas-Greenfield podczas briefingu prasowego online.



Odniosła się w ten sposób do pytania na temat obecności wagnerowców na Białorusi i gróźb wobec Polski. Wcześniej Departament Stanu USA komentował te doniesienia i deklarował, że USA będą bronić całego terytorium NATO.

Thomas-Greenfield ponownie wyraziła też obawy USA o możliwe ataki Rosji na statki cywilne na Morzu Czarnym, wskazując na deklaracje Kremla w tej sprawie. - To nie są działania, których byśmy oczekiwali od stałego członka Rady Bezpieczeństwa - skomentowała.

W poniedziałek pojawiły się doniesienia o tym, że trzy statki przełamały rosyjską blokadę na Morzu Czarnym. “Może to sugerować, że Rosja albo nie chce, albo nie jest w stanie" zatrzymać i przeszukać tych neutralnych jednostek – wnioskuje amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną. Statki miały wypłynąć z portów w Turcji, Izraelu i Grecji.

