Polska następna? Te mapy pokazują grozę scenariusza, w którym Putin wygrywa

Wojna w Ukrainie w pełnoskalowym wymiarze trwa od prawie dwóch lat i nic nie wskazuje na to, aby doszło do rychłego zawieszenia broni oraz jednoznacznego zwycięstwa jednej ze stron. Amerykański think tank ISW w swojej najnowszej analizie przedstawił cztery scenariusze rozwoju wypadków, pod względem militarnym jak i polityki Stanów Zjednoczonych.

Gdyby Stany Zjednoczone, a w ślad za nimi Europa, odcięły wszelką pomoc wojskową dla Kijowa, możliwy stałby się podbój całej Ukrainy przez Kreml. W rezultacie wyczerpana, lecz triumfująca armia rosyjska dotarłaby aż do granic NATO, rozciągających się od Morza Czarnego po Ocean Arktyczny - ocenili analitycy ISW. Zauważyli, że zwycięskie siły zbrojne Rosji byłyby zarówno doświadczone w walce, jak i też znacznie większe, niż siły lądowe sprzed inwazji.

W najczarniejszym dla Europy z czterech scenariuszy założono, że Zachód rezygnuje z dalszego wspierania Ukrainy w walce z rosyjską inwazją. "W takim scenariuszu siły rosyjskie mogłyby przedostać się aż do zachodniej granicy Ukrainy i utworzyć nowe bazy wojskowe na granicach Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. Rosjanie przygotowaliby okupacyjne siły zbrojne do poradzenia sobie z niemal nieuniknionym powstaniem w Ukrainie, pozostawiając jednocześnie wojskowych na pierwszej linii swobodę zagrażania NATO" - symulują analitycy ISW.

Dodali: "Rosjanie prawdopodobnie rozmieściliby na stałe lub w sposób rotacyjny dywizję powietrzno-desantową (trzy pułki) i dywizję piechoty zmechanizowanej (prawdopodobnie trzy pułki) również na południowo-zachodniej i północnej Białorusi. Byłyby w stanie zagrozić w krótkim czasie ofensywą zmechanizowaną przeciwko jednemu lub kilku państwom NATO przy użyciu co najmniej 8 dywizji".

Rozmieszczenie znacznych sił lądowych, strategicznych i lotniczych w zachodniej Białorusi i Ukrainie oznaczałoby, że "NATO nie byłoby w stanie obronić się przed takim atakiem siłami znajdującymi się obecnie w Europie". Konieczne byłoby znaczne zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy np. w Polsce i Rumunii oraz rozmieszczenie "znacznej część floty USA samolotów typu stealth".

W ocenie ISW "koszt tych środków obronnych dla USA byłby astronomiczny i prawdopodobnie towarzyszyłby mu okres bardzo wysokiego ryzyka". Chodzi o sytuację, kiedy "siły amerykańskie nie były odpowiednio przygotowane lub nastawione do poradzenia sobie z Rosją, lub Chinami, nie mówiąc już o obu razem".

Zachód zapłaci więcej za brak wsparcia dla Ukrainy

Analitycy podkreślili, że prawie każdy inny rezultat wojny na Ukrainie będzie lepszy od stanu obecnego. Dlatego, w opinii ekspertów ISW, pomaganie Ukrainie w utrzymaniu linii frontu poprzez ciągłe wsparcie wojskowe z Zachodu jest o wiele bardziej korzystne i tańsze dla Stanów Zjednoczonych, niż przegrana Ukrainy.

"Zamrożenie" konfliktu to rozwiązanie gorsze, niż dalsze pomaganie Kijowowi w walce, ponieważ dałoby Rosji czas i przestrzeń na przygotowanie się do wznowienia wojny w celu podbicia całej Ukrainy i dalszej konfrontacji z NATO. Pomoc stronie ukraińskiej w odzyskaniu kontroli nad całością lub większością terytorium państwa byłaby o wiele korzystniejsza, ponieważ oznaczałoby to wypchnięcie sił rosyjskich jeszcze dalej na wschód.

Ponadto wspieranie Ukrainy aż do zwycięstwa, a następnie pomaganie jej w odbudowie sprawiłoby, że największa i najbardziej doświadczono bojowo armia na kontynencie europejskim stanęłaby na czele obrony NATO - niezależnie od tego, czy Ukraina ostatecznie przystąpi do Sojuszu, czy też nie.

We wszystkich tych scenariuszach Amerykanie powinni pamiętać, że Ukraina to nie Afganistan. Afganistan w 2001 roku był jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, bez przemysłu i ze słabo wykształconą populacją, natomiast Ukraina jest silnie uprzemysłowiona, z nowoczesnym, wykształconym społeczeństwem - zauważył ośrodek analityczny.

Gospodarka Ukrainy w państwie, którego granice zostałyby przywrócone do stanu z 1991 roku, byłaby wystarczająco duża, aby utrzymać własne wojsko. Prezydent Wołodymyr Zełenski zobowiązał się niedawno, że jego kraj zbuduje własny przemysł zbrojeniowy, w tym poprzez tworzenie wspólnych przedsięwzięć z zachodnimi firmami, z korzyścią dla Ukrainy i jej partnerów.

Dlatego zwycięska Ukraina nie byłaby ciągłym podopiecznym Zachodu. Zamiast tego może być prawdziwie niezależna i wnieść ogromny wkład w bezpieczeństwo NATO i gospodarkę państw tego sojuszu - konkluduje ISW.

Putin nie chce rezygnować z wojennej strategii

Podczas dorocznej telekonferencji z udziałem obywateli rosyjski dyktator Władimir Putin podtrzymał swoją retorykę dotyczącą żądania całkowitej kapitulacji Ukrainy, a w domyśle - Zachodu - zauważył w najnowszej analizie Instytut Studiów nad Wojną.

ISW, który przeanalizował konferencję prasową Putina, poinformował, że rosyjski przywódca wykorzystał tę okazję do kolejnego omówienia celów Kremla na Ukrainie, lecz nie zaproponował konkretnych rozwiązań, pozwalających na osiągnięcie zwycięstwa.

W opracowaniu zwrócono uwagę na fakt, że Putin poświęcił wojnie bardzo dużo czasu, podkreślając rzekome sukcesy wojsk rosyjskich w obwodzie zaporoskim i zmniejszenie zachodniej pomocy dla Ukrainy. Po raz kolejny mówił też o konieczności "demilitaryzacji" Ukrainy oraz zmuszeniu NATO do odstąpienia od planów rozszerzenia tego sojuszu.

Putin powtórzył, że nie jest chętny do negocjacji z Ukrainą i stwierdził, że pokój nastąpi jedynie wtedy, gdy Rosja osiągnie swoje cele na własnych warunkach - przekazali amerykańscy analitycy. Dyktator dodał, że rosyjskich żołnierzy jest na Ukrainie więcej, niż oficjalnie twierdzą przedstawiciele Kremla, co - w ocenie ISW - ma złagodzić obawy społeczeństwa przed nową falą mobilizacji. Putin deklarował, że nie będzie kolejnego etapu branki.

Analitycy think tanku ocenili, że rozważania Putina o problemach na froncie i rosyjskich stratach mają przekierować gniew opinii publicznej na ministerstwo obrony. Rosyjski przywódca przekonywał też, że gospodarka kraju pozostaje odporna na międzynarodowe sankcje i skutki wojny.

Zwrócono też uwagę na antyizraelskie stanowisko Putina w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie pomiędzy Izraelem i palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas. Może to zwiastować dalsze pogorszenie stosunków rosyjsko-izraelskich - prognozuje ISW.

Źródło: Radio ZET/PAP

