Polska przesuwa wojsko na wschodnią granicę. Jest reakcja Kremla

- Przeniesienie polskich żołnierzy na granicę z Białorusią jest powodem wzmożonej uwagi Kremla - przekazał w czwartek Dmitrij Pieskow, cytowany przez Ria Nowosti. Agencja przypomina, że minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że w związku z pojawieniem się na Białorusi Grupy Wagnera obecność polskiego wojska na granicy polsko-białoruskiej zostanie wzmocniona.

Żołnierze na granicy z Białorusią. Rosja reaguje na ruch Polski

- Z pewnością jest to niepokojące. Taka jest rzeczywistość, rzeczywiście, agresywność Polski, taki wrogi stosunek zarówno do Białorusi, jak i do Federacji Rosyjskiej. Oczywiście jest to powód do wzmożonej uwagi – mówił w czwartek rzecznik Kremla.

- Wiemy, że wagnerowcy są na Białorusi. Obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce jest najlepszą metodą odstraszania agresora. Chcę mocno podkreślić, że przede wszystkim Wojsko Polskie broni naszej Polski. Stąd moja decyzja o przerzuceniu na wschód Polski żołnierzy z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, aby wzmocnić granicę - oświadczył we wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

W czwartek agencja Reuters poinformowała o kontynuacji szkolenia armii białoruskiej z rosyjską Grupą Wagnera. Jak podano, w tej fazie ćwiczenia mają odbywać się w pobliżu Brześcia, przy granicy Białorusi z Polską. Ukraińska agencja UNIAN przekazała, że szkolenia - według zapowiedzi Mińska - mają trwać na poligonie przez tydzień. Biorą w nich udział oddziały białoruskich Sił Operacji Specjalnych wspólnie z przedstawicielami Grupy Wagnera.

Ministerstwo obrony narodowej w reakcji na ten komunikat podkreśliło, że granice Polski są bezpieczne, a sytuacja na wschodniej granicy jest monitorowana na bieżąco. "Jesteśmy przygotowani na rozwój różnych scenariuszy w miarę rozwoju sytuacji" – zapewniło MON.

Resort zaznaczył, że obecnie wojsko prowadzi operację "Bezpieczne Podlasie", w której udział biorą żołnierze i sprzęt z 12. i 17. Brygady Zmechanizowanej. "Jak informował szef MON, głównym celem operacji «Bezpieczne Podlasie» jest wysunięta obecność szkoleniowa części sił Wojsk Lądowych oraz demonstracja naszej woli i pełnej zdolności do natychmiastowej odpowiedzi na wszelkie próby destabilizacji sytuacji na naszej wschodniej granicy" – podkreślono.

RadioZET.pl/Ria Nowosti/PAP