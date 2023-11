"Polska stwarza zagrożenie. Rosja jest zaniepokojona". Pełnomocnik rządu reaguje

"Władze w Mińsku wiedzą, co robić" - to komentarz Kremla do decyzji o utworzeniu przez polskie władze nowej jednostki wojskowej na Podlasiu. "Rosja tradycyjnie już reaguje dezinformacją na decyzję o rozbudowie polskiej armii" - napisał w środę pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.