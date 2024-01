Polska wycofała skargę przeciwko Rosji. Rzecznik Putina już zareagował

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podczas wtorkowej konferencji prasowej przekazał, że stanowisko Rosji dotyczące śmierci Lecha Kaczyńskiego i katastrofy smoleńskiej jest "powszechnie znane". – Przyczyny tej tragicznej katastrofy lotniczej są również znane. Nie jest tajemnicą, zawsze byliśmy przeciwni upolitycznianiu tego strasznego wypadku, w którym zginęło tyle osób. Oczywiście chcielibyśmy, aby ta karta historii została przewrócona. Mamy nadzieję, że tak się stanie z czasem i że zdrowy rozsądek zwycięży – dodał.

Katastrofa smoleńska. Polska wycofała skargę przeciwko Rosji

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w wydanym w poniedziałek komunikacie, że Radosław Sikorski "wydał oświadczenie o niekontynuowaniu współpracy i tym samym zakończeniu obowiązywania Listu intencyjnego, podpisanego 10 października 2023 roku przez ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua, ówczesnego Przewodniczącego Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego Antoniego Macierewicza oraz Pana Bena Emmersona, adwokata reprezentującego spółkę Emmerson Consulting International Ltd".

MSZ zaznaczyło, że list podpisano tuż przed wyborami parlamentarnymi "mimo poważnych zastrzeżeń co do skuteczności wybranego modelu działania". "W Liście intencyjnym strony zadeklarowały wolę współpracy, która miała dotyczyć przygotowania skargi międzypaństwowej przeciwko Rosji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka »w związku ze zdarzeniem lotniczym z udziałem samolotu Tu 154 M nad lotniskiem Smoleńsk Siewiernyj na terytorium Federacji Rosyjskiej w dniu 10 kwietnia 2010 roku«" - przypomniało MSZ.

Resort dyplomacji zaznaczył, że w związku z likwidacją tzw. podkomisji smoleńskiej decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2023 roku jedna ze stron Listu intencyjnego przestała istnieć. "Warto w tym kontekście odnotować, że w dniu 16 marca 2022 roku Rosja została wykluczona z Rady Europy w następstwie agresji przeciw Ukrainie, a 16 września 2022 roku przestała być stroną Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności" – czytamy w komunikacie MSZ.

Źródło: Radio ZET/Interfax