Donald Tusk, który od środy przebywa w Brukseli, przed drugim dniem szczytu Rady Europejskiej spotkał się z szefową KE Ursulą von der Leyen. Szefowa KE z zadowoleniem przyjęła plany Tuska, aby jednym z priorytetów jego rządów była praworządność. Doceniła też determinację nowego premiera do rozwiązania wszystkich zastrzeżeń, wyrażonych w ostatnich latach przez Trybunał Sprawiedliwości UE oraz Komisję Europejską.

– Z zadowoleniem przyjmuję również fakt, iż podjąłeś inicjatywę, aby Polska przystąpiła do Prokuratury Europejskiej. To doskonałe wieści, przede wszystkim dla polskich obywateli, ale również dla partnerów europejskich oraz obywateli Europy – powiedziała von der Leyen.

– Mamy wspólny cel dokonania postępu w kontekście Next Generation EU (unijnego funduszu odbudowy). Jestem bardzo zadowolona, że otrzymaliśmy pierwszy wniosek o wypłatę środków. Musimy nadrobić stracony czas. Liczę na ścisłą współpracę, w szczególności nad realizacją kamieni milowych dotyczących niezależności sądownictwa, abyśmy mogli dokonać pierwszej wypłaty – oświadczyła szefowa KE.

KE jest gotowa do przekazania Polsce 5 mld euro

Von der Leyen podkreśliła - podczas wspólnego briefingu z Donaldem Tuskiem - że "zbyt długo zastrzeżenia dotyczące praworządności ograniczały możliwość do udzielania pomocy Polsce w celu modernizacji gospodarki oraz przeprowadzenia transformacji ekologicznej i cyfrowej".

– Komisja jest gotowa do przekazania Polsce 5 mld euro w ramach prefinansowania, czyli w ramach zaliczki. Pomoże to Polsce przeprowadzić prace dekarbonizacyjne i walczyć ze zmianą klimatu, ponieważ jest to jeden z najważniejszych priorytetów dla nas wszystkich. Potrzebujemy Polski, która będzie razem z nami w tym obszarze działała – powiedziała szefowa KE.

– Każdy, kto zna realia europejskie i nasze polskie wie, że dawno nie mieliśmy w Brukseli tak lojalnego i serdecznego sojusznika polskich spraw, jak pani przewodnicząca KE – powiedział Tusk do von der Leyen. – Jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować za wszystko, co zrobiłaś w niełatwych okolicznościach – dodał.

– Kiedy jest dobra wola i wzajemne zaufanie, a w naszym przypadku możemy mówić też o osobistej przyjaźni, to oczywiście ułatwia pracę, ale kluczem było przywrócenie reguł praworządności w Polsce – ocenił. – Bez tego ani komisja nie zdecydowałaby się na pierwsze wypłaty, ani ja bym państwu i instytucjom europejskim głowy nie zawracał – stwierdził.

