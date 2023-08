Polski ambasador wezwany przez MSZ Ukrainy. Jest komunikat Kijowa

"W dniu 1 sierpnia Ambasador RP w Ukrainie Bartosz Cichocki został zaproszony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w związku z wypowiedziami Ministra Kancelarii Prezydenta RP, Szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. Podczas spotkania podkreślano, że wypowiedzi o rzekomej niewdzięczności Ukraińców za pomoc Polsce są nieprawdziwe i niedopuszczalne" - zaznaczył we wtorek rzecznik ukraińskiego MSZ Oleg Nikołenko w komunikacie cytowanym przez agencję Ukrinform.

"Jesteśmy przekonani, że przyjaźń ukraińsko-polska jest o wiele głębsza, niż (doraźne) cele polityczne. Polityka nie powinna kwestionować wzajemnego zrozumienia i siły relacji pomiędzy naszymi narodami" - dodano w komunikacie resortu spraw zagranicznych. "Żadne wypowiedzi nie przeszkodzą nam we wspólnym dążeniu do pokoju i budowaniu wspólnej europejskiej przyszłości" - czytamy.

Ambasador RP Bartosz Cichocki wezwany przez MSZ Ukrainy

Marcin Przydacz mówił w poniedziałek na antenie TVP o ewentualnym przedłużeniu zakazu importu czterech produktów rolnych z Ukrainy. - To, co najważniejsze dziś, to obrona interesu polskiego rolnika - zaznaczył.

- Jeśli chodzi o Ukrainę, Ukraina naprawdę otrzymała dużo wsparcia od Polski. Myślę, że warto by było, żeby zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska. Stąd też takie, a nie inne decyzje, jeśli chodzi o ochronę granic - dodał.

Na słowa Przydacza zareagował zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Sybiga. - Kategorycznie odrzucamy próby narzucenia polskiemu społeczeństwu przez polityków bezpodstawnej opinii, że Ukraina nie docenia pomocy ze strony Polski. […] Nie ma nic gorszego, niż gdy twój wybawca żąda od ciebie opłaty za ratunek, nawet gdy krwawisz - powiedział Sybiga. Kancelaria Prezydenta Ukrainy wezwała Polskę do złożenia oświadczenia, że Kijów nie ocenia pomocy udzielanej przez Polskę jako bezpodstawną.

Unijne embarga na ukraińskie zboża wygasają 15 września. Polska zapowiada, że nie wpuści zboża także po tym terminie, aby “chronić polskich rolników”.

RadioZET.pl/Ukrinform/PAP