Polski sędzia na liście poszukiwanych przez Kreml. Zemsta za nakaz aresztowania Putina?

„Piotr Józef Hofmański, Polak. Poszukiwany na podstawie artykułu Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej” – głosi zawiadomienie, które w poniedziałek pojawiło się w bazie danych ministerstwa spraw wewnętrznych Rosji. Nie podano żadnych zarzutów pod adresem polskiego profesora, który od 2021 roku jest prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego.

W tym samym momencie w bazie rosyjskiego MSW znaleźli się pierwszy wiceprezes MTK Luz del Carmen Ibáñez Carranza i sędzia Trybunału Bertram Schmitt. Należy przypuszczać, że decyzja Kremla jest swego rodzaju zemstą na MTK za śledztwa na temat rosyjskich zbrodni wojennych w Ukrainie.

Prezes MTK "ścigany" przez Rosję. Polski sędzia na liście MSW

MTK wydał 17 marca nakaz aresztowania Władimira Putina w związku z oskarżeniem go o zbrodnię wojenną dotyczącą nielegalnej deportacji ukraińskich dzieci. Wraz z dyktatorem podobną decyzję wydano w stosunku do Marii Lwowej-Biełowej, komisarza prezydenta Rosji ds. praw dziecka.

Rosja, która nie jest członkiem MTK, upiera się, że nakaz wydany przeciwko Putinowi jest „nieważny”. Agencja AFP podkreśliła, że we wrześniu Trybunał otworzył biuro terenowe na Ukrainie w ramach wysiłków zmierzających do pociągnięcia do odpowiedzialności Rosjan oskarżanych o zbrodnie wojenne.

Międzynarodowy Trybunał Karny to specjalny sąd powołany do sądzenia osób fizycznych oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni, takich jak zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i agresje, które miały miejsce po 1 lipca 2002 roku. Siedzibą Trybunału jest Haga.