Porażające słowa Trumpa. "Naśladował Hitlera"

Donald Trump, czołowy kandydat republikanów przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 roku, po raz kolejny zszokował świat. Na wiecu w New Hampshire dał pokaz szowinistycznej i antyimigranckiej mowy. Jego poglądy w tej sprawie są znane od lat, jednak tak daleko Trump się jeszcze nie zapędzał.

- Oni zatruwają krew tego kraju. To właśnie zrobili - powiedział były prezydent w New Hampshire. - Zatruwają szpitale psychiatryczne i więzienia na całym świecie. Nie tylko w Ameryce Południowej. Nie tylko w trzech lub czterech krajach, o których myślimy. Ale z całego świata przybywają do naszego kraju, z Afryki, z Azji – mówił Trump.

Trump obrzydza w kampanii. "Naśladował Hitlera"

Niedawno Trump użył już słowa "robactwo", mówiąc o swoich przeciwnikach politycznych. Również mówił o tym w New Hampshire. - Wytępimy komunistów, marksistów, faszystów i bandytów z radykalnej lewicy, którzy żyją w naszym kraju jak robactwo – mówił Trump.

Po wiecu Trumpa w New Hampshire przedstawiciele kampanii prezydenta Joe Bidena stwierdzili, że Trump "naśladował Adolfa Hitlera". - Trump chwalił Kim Dzong Una i cytował Władimira Putina, kandydując na prezydenta z obietnicą rządzenia jako dyktator i zagrażania amerykańskiej demokracji - powiedział rzecznik kampanii prezydenta Bidena i demokratów Ammar Moussa.

- Zakłada, że może wygrać te wybory, strasząc i dzieląc ten kraj. Myli się. W 2020 roku Amerykanie wybrali wizję nadziei i jedności prezydenta Bidena zamiast wizji strachu i podziałów Trumpa - i zrobią to samo w listopadzie przyszłego roku – dodał Moussa.

Trump zaoferował na wiecu też wsparcie finansowe i obiecał ułaskawić osoby skazane na podstawie zarzutów związanych z atakiem na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Były prezydent zachęcał wówczas do szturmu na Kongres, w którym władzę prezydencką przejmował Joe Biden. Nazwał aresztowanych w tej sprawie nie „oskarżonymi”, a „zakładnikami”.

Źródło: Radio ZET/The Independent/Twitter