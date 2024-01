Prawo głosowania w wyborach dla 16-latków. “Ustawa jest gotowa”

Koalicja rządząca planuje obniżenie wieku uprawniającego do głosowania we wszystkich wyborach w Estonii do 16 lat. Na taki krok zdecydowano się niemal 10 lat temu w wyborach samorządowych.

Estonia. Przygotowano ustawę, która przyznaje prawo głosowania w wyborach 16-latkom

- Ustawa jest gotowa, ale zanim zajmiemy się sprawą, omówimy to też z partiami opozycji - powiedział poseł Hendrik Terras, przewodniczący komisji konstytucyjnej estońskiego parlamentu. Niezależnie od toku prac parlamentu, ewentualne obniżenie progu nie miałoby zastosowania w czerwcowych wyborach do europarlamentu - przypomniała estońska telewizja. - Zasady głosowania muszą zostać wprowadzone na pół roku lub nawet rok przed wyborami - wyjaśnił Terras.



Obecnie jedyną partią opozycyjną, która wyraziła poparcie dla planu, jest Partia Centrum. Konserwatywna Partia Ludowa Estonii (EKRE) uważa, że młodzi ludzie są zbyt podatni na wpływy i dlatego nie popiera obniżenia wieku uprawniającego do głosowania.

Źródło: Radio ZET/PAP - Jakub Bawołek