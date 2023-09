"Wiem tyle, że przeżyłem". Prigożyn podawał obiad b. prezydentowi

Były prezydent USA George W. Bush przeżył szok, gdy dowiedział się, że w 2006 roku podczas oficjalnego spotkania z Władimirem Putinem w Petersburgu jego kelnerem był Jewgienij Prigożyn. Komentując zdjęcie z kolacji, na którym widać przy nim Prigożyna, Bush powiedział: "jedyne, co wiem, to to, że przeżyłem".