Prigożyn przerwał milczenie. Ujawnił plany Grupy Wagnera

Grupa Wagnera przez lata pozostawała nielegalnym ramieniem Kremla do realizacji ich interesów w różnych częściach świata, w tym w Afryce. Po czerwcowym buncie lidera najemników przeciwko rosyjskiemu dowództwu ich główna działalność została wstrzymana. Sam Jewgienij Prigożyn zamilkł, choć przez ostatnie miesiące regularnie publikował swoje wypowiedzi na Telegramie.

W czwartek BBC News poinformowało, że pojawiła się nowa i niespodziewana wypowiedź Prigożyna. Wywiad z nim opublikował Afrique Média TV, prokremlowski kanał informacyjny skierowany do francuskojęzycznych krajów afrykańskich i powiązany z Grupą Wagnera.

Najnowsza wypowiedź Prigożyna. Ujawnił plany Grupy Wagnera

- Nie było i nie będzie redukcji naszych programów w Afryce – powiedział Prigożyn. BBC News uważa, że to autentyczny głos lidera Grupy Wagnera. Szef najemników nie pojawił się przed kamerą podczas wywiadu.

Ludzie Prigożyna są obecni w wielu państwach afrykańskich, na przykład Mali i Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie organizacje praw człowieka i ONZ oskarżają ich o zbrodnie wojenne. Wagnerowcy są również posądzani przez USA o wzbogacanie się na nielegalnym handlu złotem.

Sam Prigożyn twierdzi, że obecność najemników ma zupełnie inny charakter. - Kontynuujemy pracę na rzecz współpracy i rozwoju we wszystkich krajach, w których rozpoczęliśmy lub obecnie wykonujemy zadania – powiedział Afrique Média TV.

Dodał: - Jeśli pomoc Grupy Wagnera jest potrzebna gdziekolwiek do zwalczania gangów i terrorystów oraz do ochrony interesów ludności tych krajów, jesteśmy gotowi natychmiast przystąpić do realizacji tego zadania po uzgodnieniu warunków.

BBC News dodało, że najnowsze komentarze szefa wagnerowców są zbieżne z wypowiedziami rosyjskiego ministra spraw zagranicznych. Siergiej Ławrow powiedział, że pomimo ostatnich wydarzeń, najemnicy Prigożyna zostają w Afryce.

RadioZET.pl/BBC News