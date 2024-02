Kim jest Przemysław Sypniewski? Przed wyborami kopertowymi podał się do dymisji

Przemysław Sypniewski będzie jednym ze świadków, którzy złożą zeznania przed sejmową komisją śledczą ds. wyborów kopertowych – poinformował przewodniczący komisji Dariusz Joński ( Koalicja Obywatelska). Kim jest były prezes Poczty Polskiej, jakie jest jego wykształcenie i co warto wiedzieć o jego dotychczasowej karierze zawodowej?

Przemysław Sypniewski – wiek, wykształcenie, życiorys

Przemysław Sypniewski urodził się w 1986 roku. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie zdobywania wykształcenia wyższego wstąpił do Korporacji Akademickiej Lechia. Jest także absolwentem studiów MBA i stypendystą Uniwersytetu Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech. Ukończył również studium administracji samorządowej w Renns we Francji.

Przemysław Sypniewski – Poczta Polska, wybory kopertowe, komisja śledcza

Przemysław Sypniewski zawodowo związał się z Pocztą Polską jeszcze w latach 90. Pełnił wówczas obowiązki wicedyrektora biura. Następnie był sekretarzem Rady Poczty Polskiej. Jego następne stanowiska również były „pocztowe” – zajmował się rynkiem pocztowym w Najwyższej Izbie Kontroli i pełnił rolę eksperta sejmowej komisji ds. tworzenia prawa pocztowego i implementacji dyrektyw pocztowych w Unii Europejskiej.

W 2016 roku został prezesem Poczty Polskiej. Dymisję złożył cztery lata później – 3 kwietnia 2020 roku. Tego samego dnia Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie poprawkę do ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego, według której wybory prezydenckie miałyby odbyć się wyłącznie korespondencyjnie, a za całe przedsięwzięcie miałaby odpowiadać Poczta Polska.

Pod koniec stycznia 2024 roku sejmowa komisja śledcza ds. wyborów kopertowych poinformowała, że jednym ze świadków zeznających podczas posiedzeń zaplanowanych na luty będzie właśnie Sypniewski. Jak informuje PAP, były prezes Poczty Polskiej zasiądzie przed komisją 20 lutego.

Przemysław Sypniewski – życie prywatne, żona, dzieci

Przemysław Sypniewski strzeże swojej prywatności. W sieci nie można znaleźć informacji o jego życiu rodzinnym. Można jednak wnioskować, że jest żonaty – były prezes Poczty Polskiej nosi obrączkę na prawej dłoni.

