Przewrót na Kremlu i rozpad Rosji na kawałki? "To już dojrzewa, już się tam tłoczą"

Prognozy dotyczące możliwego kryzysu politycznego i przewrotu na Kremlu pojawiają się od dawna, a szczególnie od czasu, gdy Rosja zaczęła ponosić dotkliwe straty na wojnie przeciwko Ukrainie. Ostatecznie Władimirowi Putinowi udało się utrzymać w swoich rękach pełnię władzy. Nie wstrząsnął nią nawet nieudany w konsekwencji pucz Jewgienija Prigożyna.

Czy jednak taki stan może utrzymać się przez kolejne lata? Oleksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, uważa, że w niedalekiej przyszłości w Rosji może wybuchnąć bunt, który doprowadzi do rozpadu federacyjnego państwa.

Bunt na Kremlu i rozpad Rosji?

Co więcej, Daniłow podkreślił, że strona ukraińska ma wiedzę, kto będzie przewodził rebelii i jak obecnie wyglądają przygotowania do akcji. "Myślę, że to już nie będzie kampania. Przypomnijmy jak nastąpił upadek ZSRR w 1991 roku. To już dojrzewa, już się tam tłoczą, to powszechnie znany fakt i rozumiemy, kto tym kieruje i jak się to dzieje" - napisał w tekście dla serwisu Ukrinform.

Ukraiński polityk jest zdania, że proces ten z pewnością przyspieszy choroba czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa. Napisał, że "żyjące własnym życiem rosyjskie grupy oligarchów powinny zapomnieć o pokoju po szalonej decyzji Putina po rozpoczęciu wojny".

Daniłow odniósł się także do sytuacji międzynarodowej i tego, jak na ewentualny kryzys w Rosji może zareagować świat. "Wielu jest tego świadomych, ale niektórzy uważają, że ten proces można kontrolować i zakładać, że nie pozwolą na rozpad Rosji. Mogę powiedzieć, że nikt nie będzie miał na to wpływu, Rosja będzie zmuszona do fragmentacji i na pewno stanie się to za naszego życia" - ocenił. "Żadna siła tego nie zatrzyma, ponieważ jest to proces historyczny" - dodał.

23 sierpnia Rosawiacja, czyli rosyjska agencja transportu lotniczego, poinformowała, że na pokładzie samolotu, który rozbił się w obwodzie twerskim na zachodzie Rosji, był Jewgienij Prigożyn i jego "prawa ręka" Dmitrij Utkin. Kilka dni później rosyjski Komitet Śledczy potwierdził te doniesienia. 29 sierpnia służba prasowa firmy Prigożyna - Concord - przekazała, że jego ceremonia pogrzebowa miała charakter prywatny i odbyła się na cmentarzu na obrzeżach jego rodzinnego Petersburga.