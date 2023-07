Putin boi się powtórki z buntu Prigożyna. Na Kremlu podjęto ważną decyzję

Bunt Jewgienija Prigożyna i dowodzonej przez niego Grupy Wagnera oraz "marsz na Moskwę", który miał miejsce w dniach 23-24 czerwca, wywołał ogromne poruszenie na Kremlu. Do rozlewu krwi ostatecznie jednak nie doszło, a wagnerowcy przeprowadzili odwrót.

26 czerwca Władimir Putin wygłosił orędzie, w którym zapowiedział, że organizatorzy tego buntu "zostaną pociągnięci do odpowiedzialności", a działanie Prigożyna i jego ludzi było „działalnością przestępczą, mającą na celu osłabienie kraju”. Eksperci zwracają jednak uwagę, że może to być element gry między rosyjskim dyktatorem a jego dawnym zaufanym współpracownikiem. Pojawiają się głosy, że całość została zainscenizowana.

Bunt Prigożyna. Putin obawia się kolejnej rebelii

Putin i jego otoczenie obawiają się jednak, że w przyszłości może dojść do pełnoskalowej zbrojnej rebelii, skuteczniejszej niż bunt najemników sprzed dwóch tygodni. Media podają, że władze na Kremlu zadecydowały o przeszkoleniu służb porządkowych i mundurowych w Moskwie i okolicach w zakresie reagowanie na potencjalne zagrożenia.

Jeden z prokremlowskich portali internetowych przekazał w czwartek, że policja obwodu moskiewskiego będzie się szkolić w zakresie taktyk walki miejskiej, strzelania z lekkiego karabinu maszynowego, rzucania granatami i ratownictwa w celu doskonalenia swoich umiejętności. O tym m.in. traktuje również najnowsza analiza amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną.

"Takie szkolenie wskazuje, że Kreml stara się poprawić zdolności sił bezpieczeństwa w Moskwie do obrony reżimu przed potencjalnymi przyszłymi zagrożeniami. Jest mało prawdopodobne, aby rosyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych odpowiednio przygotowało policję z obwodu moskiewskiego do walk miejskich, biorąc pod uwagę, że niektóre jednostki policji już wyrażają brak zainteresowania nowymi planami szkolenia" - ocenił ISW.

Gdzie jest Prigożyn? Łukaszenka: nie na Białorusi

W kontekście samego Prigożyna mówiło się, że ma - on wraz ze swoją grupą najemników - trafić na Białoruś. Jednak jak podała agencja AFP, powołując się na słowa białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki, Prigożyn wciąż ma przebywać w Rosji.

- Poinformowano mnie dziś rano, że bojownicy są w swoich stałych obozach, gdzie przebywali po wycofaniu z frontu w celu odbudowy. Po Bachmucie zostali przewiezieni do swoich obozów. Tam się teraz znajdują. Jeśli chodzi o Jewgienija Prigożyna, to jest on w Petersburgu. Być może pojechał do Moskwy, ale nie ma go na terytorium Białorusi - mówił dyktator z Mińska.

RadioZET.pl/PAP