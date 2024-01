Putin ma przybyć do państwa NATO. Pierwsza taka wizyta od inwazji na Ukrainę

Wiadomość o wizycie nie jest niespodzianką. Asystent Władimira Putina Jurij Uszakow powiedział w poniedziałek, że wizyta rosyjskiego przywódcy jest przygotowywana, a sam Putin mówił już wcześniej, że ma takie plany. W środę stała się ona zaś jeszcze bardziej prawdopodobna ze względu na informacje od "oficjalnych źródeł" agencji Reutera.

Władimir Putin ma odwiedzić Turcję. Pierwsza wizyta w państwie NATO od początku inwazji na Ukrainę

Od marca 2023 roku, kiedy Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina, rosyjski dyktator znacznie ogranicza międzynarodowe podróże. Na przykład w kwietniu ub. roku nie wziął udziału w ceremonii z udziałem prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, która odbyła się z okazji uruchomienia w Turcji budowanej przez Rosję elektrowni jądrowej.

Dlaczego Putin omija tak wiele państw? Statut Rzymski stanowi, by nie dopuszczać do bezkarności sprawców zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstw, zbrodni wojennych i zbrodni agresji, by chronić pokój, bezpieczeństwo i pomyślność świata. Państwa będące stronami tego porozumienia mają obowiązek zatrzymać Władimira Putina, jeżeli trafi on na ich terytorium. Przedstawiciele Turcji nie podpisali jednak Statutu i w związku z tym nie są formalnie zobowiązani do uznawania jurysdykcji MTK oraz wykonywania jego poleceń.

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę prezydent Turcji odmówił przyłączenia się do sankcji, otwierając kraj dla inwestorów z Rosji, w tym oligarchów pragnących ukryć swój majątek przed potencjalnym przejęciem w ramach międzynarodowych restrykcji. Turcja jest jedynym państwem NATO, które nie nałożyło sankcji na Rosję.

Źródło: Radio ZET/Reuters