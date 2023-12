Putin mówi, kiedy będzie pokój. "Ukraina nie chce"

Kreml po ponad dwuletniej przerwie ponownie zorganizował telewizyjne show, w którym główną gwiazdą jest Władimir Putin. 71-letni dyktator, który w marcu będzie startował w wyborach prezydenckich, odpowiadał na pytania obywateli i dziennikarzy. Można zakładać, że większość z nich była ustawiona, a odpowiedzi Putina wyreżyserowane.

Nie zabrakło wątków dotyczących wojny w Ukrainie. - Pokój zapanuje, gdy osiągniemy nasze cele. One się nie zmieniają. Przypomnę, o czym rozmawialiśmy – o denazyfikacji i demilitaryzacji Ukrainy oraz jej neutralnym statusie - twierdził dyktator. Zbrodniarz wojenny zażądał również "demilitaryzacji" Ukrainy, która od lutego 2022 roku bohatersko stawia opór inwazji Kremla.

Telewizyjne show Putina. Znów odbierał Ukrainie prawo do istnienia

- Jeśli chodzi o demilitaryzację, nie chcą negocjować, więc jesteśmy zmuszeni podjąć inne środki, w tym środki wojskowe - twierdził Putin. Sugerował też, że strony „doszły do porozumienia w tej sprawie podczas rozmów w Stambule”, ale Ukraina później wyparła się tych porozumień. - Albo się zgodzimy, albo będziemy musieli rozwiązać (kwestię - red.) siłą - komentował.

Zdaniem Putina podległe mu wojska postępują naprzód na większości ukraińskiej linii frontu, która w ciągu ostatniego roku prawie się nie zmieniła. - Nasze siły zbrojne poprawiają swoją pozycję na niemal całej linii styku. Sytuacja naszych żołnierzy poprawia się na całym obszarze - sugerował dyktator. Dodał: - Linia frontu ma ponad 2000 kilometrów długości. W strefie konfliktu znajduje się 617 tys. naszych ludzi.

Twierdził, że do mocnych stron Rosji należy „konsolidacja społeczeństwa, trwałość systemu finansowo-gospodarczego i rosnące możliwości armii”. Przyznał jednak, że „inflacja rośnie”. Dodał, że jego głównym celem podczas piątej kadencji na Kremlu (która może potrwać do 2023 roku po marcowych wyborach) jest „wzmocnienie suwerenności Rosji". - Oznacza to wzmocnienie zdolności obronnych kraju i bezpieczeństwa zewnętrznego - komentował. Dodał, że kolejnym priorytetem będzie „ochrona praw obywateli” - mimo że Kreml regularnie zwiększa represje wobec Rosjan i regularnie łamie podstawowe prawa człowieka.

Źródło: Radio ZET/AFP