Putin planuje atak na kolejne państwo? "Poważni agenci są tam wysyłani"

Rosja może wkrótce zaatakować kolejny kraj europejski - uważa b. ambasador Ukrainy w USA Walerij Chały. Jego zdaniem Władimir Putin będzie chciał teraz uderzyć na państwo NATO, żeby udowodnić, że Sojusz nie potrafi szybko reagować.

Walerij Chały sugeruje, że kolejnym celem Putina może okazać się Estonia, która należy do NATO. - Teraz Litwa, Łotwa i Estonia podniosły kontrowersyjną kwestię: spójrzcie, co stało się w Ukrainie, kiedy ruszyli z Białorusi i Rosji do Buczy, Hostomela, Irpienia, Borodzianki. Nie chcemy tego, jesteśmy krajami, które chcą, aby wasze kontyngenty były już rozmieszczone - mówi b. ambasador, cytowany przez agencję UNIAN.

Putin planuje atak na kolejne państwo? Były ambasador ostrzega

- To kwestia czasu i siły tych krajów i NATO, więc to prawdopodobieństwo się zmienia, ale pozostaje całkowicie realne. Myślę, że najprawdopodobniej mogą zaatakować Estonię - przekonuje Chały. Jak dodaje, atak może być obliczony na moment, w którym NATO nie będzie gotowe na reakcje.

"Tam jest Narwa, Rosja, wszystkie te sentymenty i bardzo poważni agenci wysyłani są tam już nie od czasów ZSRR, ale w ostatnich dziesięcioleciach" — mówił. Podkreślił jednak, że to tylko jego opinia i nie zna potwierdzonych planów operacyjnych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w czwartek do stolicy Estonii, by spotkać się z najważniejszymi politykami tego kraju, z którymi omówi współpracę w sferze obrony. W Tallinie zamknięto kilka centralnych ulic, wprowadzono strefę zakazu lotu, widać też wzmocnione patrole policji.

Estonia razem z innymi państwami bałtyckimi należy do krajów najbardziej zaangażowanych w pomoc dla Ukrainy, która od prawie dwóch lat odpiera rosyjską inwazję. W środę Zełenski przebywał na Litwie.

Źródło: Radio ZET/ UNIAN/ PAP