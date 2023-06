Putin przemówił. Nawiązał do buntu Prigożyna. "Skazany na niepowodzenie"

Władimir Putin wygłosił w poniedziałek wieczorem krótkie przemówienie. Odniósł się w nim do trwającego od piątku do sobotniego wieczora "marszu na Moskwę" - buntu najemników z Grupy Wagnera pod przewodnictwem jej dowódcy Jewgienija Prigożyna.

Putin: organizatorzy buntu zostaną pociągnięci do odpowiedzialności

- Organizatorzy tego buntu zostaną pociągnięci do odpowiedzialności - powiedział w telewizyjnym wystąpieniu rosyjski dyktator. Stwierdził przy tym, że rebelia Wagnerowców była „działalnością przestępczą, mającą na celu osłabienie kraju”.

Oglądaj

W swoim oświadczeniu Putin oznajmił jednocześnie, że „każdy rodzaj szantażu jest skazany na niepowodzenie” i że Zachód chce, aby "rosyjscy żołnierze zabijali się nawzajem". Podziękował przy tym rosyjskiej opinii publicznej za jej „wsparcie, patriotyzm i solidarność” od czasu powstania, a białoruskiemu prezydentowi Alaksandrowi Łukaszence za "pokojowe rozwiązanie".

Praktycznie całe rosyjskie społeczeństwo było zjednoczone odpowiedzialnością za obronę ojczyzny Władimir Putin

Podziękował także urzędnikom z Grupy Wagnera, którzy „podjęli słuszną decyzję o zatrzymaniu się i powrocie, aby zapobiec rozlewowi krwi”. Dodał też, że większość najemników Wagnera to „patrioci”, których „wykorzystywali” organizatorzy powstania. Jego zdaniem powstanie było "skazane na niepowodzenie", chociaż jego inspiratorzy "mogli nie zdawać sobie z tego sprawy". Przekonywał, że w całą akcję zaangażowana była również Ukraina, co określił jako "zemstę za nieudaną kontrofensywę".

Bunt Prigożyna. O co chodziło w "marszu na Moskwę"

W piątek 23 czerwca Prigożyn stwierdził, że oddziały rosyjskiej armii zaatakowały obóz jego bojowników, powodując liczne ofiary. Zapowiedział "przywrócenie sprawiedliwości" w armii i domagał się odsunięcia od władzy skonfliktowanego z nim ministra obrony Siergieja Szojgu.

Wagnerowcy opanowali sztab Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem, potem zajęli Woroneż, a następnie skierowali swoje siły na Moskwę. Sytuacja była napięta, w mediach pojawiały się doniesienia o zbliżającym się zamachu stanu.

Jednak po upływie doby, w sobotę wieczorem, Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem negocjacji białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem. Prigożynowi cofnięto sprawę karną (o rozpoczęcie powstanie zbrojnego), jednak musiał opuścić Rosję – Kreml potwierdził, że ma udać się na Białoruś.

RadioZET.pl/Sky News/PAP/YouTube