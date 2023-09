Putin się wścieknie. Tak Prigożyn miał szantażować dyktatora

Jewgienij Prigożyn nie żyje. Szef najemnicznej Grupy Wagnera zginął w katastrofie samolotu, do której doszło 23 sierpnia w obwodzie twerskim pod Moskwą. Wraz z nim zginęło pozostałych 9 osób, które były wówczas na pokładzie, w tym jego "prawa ręka" Dmitrij Utkin.

Echa tego zdarzenia nie milkną. Eksperci w większości są zgodni, że śmierć Prigożyna mogła być zemstą Władimira Putina na swoim dawnym, wieloletnim współpracowniku i doradcy. Wszystko z powodu buntu wagerowców i "marsz na Moskwę", który miał miejsce pod koniec czerwca.

Tak Prigożyn miał szantażować Putina. Jest nagranie

Na jaw wychodzą nowe wątki związane z relacją Prigożyna z rosyjskim prezydentem. Jeden z nich ujawnił w rozmowie z portalem 24tv.ua rosyjski obrońca praw człowieka i założyciel organizacji Gulagu.net Władimir Osieczkin. Jego wypowiedzi cytują m.in. Wirtualna Polska i Onet.

- Prigożyn był prawdziwym problemem dla Putina. Zebrał wiele materiałów, które mogłyby zniszczyć rosyjskiego dyktatora - przyznał Osieczkin. Podkreślił, że otrzymał już część materiałów i choć sam powiedziałby o "archiwum Prigożyna", to takiego określenia używają osoby, które przekazały te materiały.

Zdaniem Osieczkina Prigożyn faktycznie szantażował Putina. - Wiem na pewno, że przez ponad 8,5 roku Prigożyn wykonywał bezpośrednie polecenia Putina w ramach Grupy Wagnera, która miała realizować określone zadania na rzecz rosyjskiego przywódcy i jego oligarchów - powiedział.

Prigożyn ujawnił prawdę ws. wojny w Ukrainie?

Obrońca praw człowieka zdradził też, że wśród materiałów jest nagranie z wypowiedzią nieżyjącego już szefa wagnerowców. "Mam zobowiązanie wobec tych ludzi, którzy będą żyć w tym kraju. Teraz są okłamywani. Nie będę kłamał. Lepiej mnie zabijcie" - miał mówić na filmie. Osieczkin dodał, że to jedynie pierwsza część nagrania, drugie nie zostało jeszcze ujawnione.

Oglądaj

Jak podaje WP - za ukraińskimi mediami - w tej drugiej części Prigożyn miał ujawnić "szczegóły całej serii zbrodni wojennych, aktów sabotażu i aktów terrorystycznych z udziałem rosyjskich służb specjalnych i wagnerowców", "zdemaskować kłamstwa Putina na temat rzekomych celów i motywów wojny w Ukrainie" i że "tę wojnę zorganizowali oligarchowie i generałowie w jednym celu - zajęcia Ukrainy".

Z kolei Onet wspomina o tzw. Projekcie K., "mającym na celu werbowanie więźniów i wysyłanie ich na front". - To jest dokładnie to, czym szantażował Putina, co zacznie się pokazywać - mówił Osieczkin. Rosyjski aktywista przekonywał też, że Prigożyn miał przygotować publikację serii materiałów, dotyczących działalności służb specjalnych oraz Grupy Wagnera na wschodzie Ukrainy w latach 2014-15, a więc tuż po inwazji Rosjan na Krym i Donbas.