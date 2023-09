Spotkanie Putina z Kim Dzong Unem coraz bliżej. Podano datę

Północnokoreański przywódca Kim Dzong Un wyruszył specjalnym pociągiem pancernym do Rosji – poinformowała w poniedziałek południowokoreańska telewizja YTN, powołując się na źródło rządowe w Seulu. Najprawdopodobniej we wtorek Kim spotka się z Władimirem Putinem we Władywostoku.