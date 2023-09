Putin uderzył w stół. Dał Szojgu ostre ultimatum

Rosja nie tylko nie odnosi żadnych strategicznych zwycięstw na froncie wojny w Ukrainie, ale musi zmagać się z coraz większą liczbą problemów we własnych szeregach. Kreml nie ukrywa rozczarowania dotychczasowymi poczynaniami wojskowych podczas pełnoskalowej inwazji. W najnowszej analizie piszą o tym analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

Powołując się na źródło na Kremlu, poinformowano, że Władimir Putin dał ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu czas do początku października na powstrzymanie ukraińskiej kontrofensywy oraz odzyskanie przez Rosjan inicjatywy na froncie. Warto podkreślić, że w ostatnich tygodniach wojska podległe władzom w Kijowie pozwalają sobie na coraz bardziej spektakularne ataki, jak ubiegłotygodniowy ostrzał siedziby Floty Czarnomorskiej na okupowanym Krymie.

ISW: Putin dał ultimatum Szojgu

Z poufnych źródeł wynika, że rosyjskie dowództwo może wydawać rozkazy ciągłych kontrataków w nadziei, że doprowadzi to do punktu kulminacyjnego ukraińskiej kontrofensywy, nawet jeśli będzie się to odbywać kosztem zdolności militarnych Kremla - napisali analitycy ISW.

Dodano: „Putin i Kreml postrzegają rosyjskie operacje obronne jako główne zwycięstwo na polu bitwy. Utrzymujące się rosyjskie kontrataki pozwalają Kremlowi uznać te operacje za indywidualne zwycięstwa w obliczu ogólnego braku jakiegokolwiek postępu na polu bitwy” – podkreślono w raporcie.

Zdaniem ekspertów "Putin mógł nakazać rosyjskiemu dowództwu utrzymanie wszystkich początkowych pozycji obronnych, aby stworzyć iluzję, że ukraińska kontrofensywa nie przyniosły żadnych efektów taktycznych ani operacyjnych pomimo znacznego wsparcia Zachodu". Dodano, że ta operacja informacyjna może się powieść tylko, kiedy Rosja będzie w stanie utrzymać swoje pozycje oraz powstrzymać Ukrainę przed spektakularnym wyzwoleniem dużych obszarów spod okupacji.