Putin wyjedzie z Rosji. To będzie pierwsza tak daleka podróż od wybuchu wojny

Władimir Putin od momentu wybuchu wojny w Ukrainie w marcu 2022 rzadko odbywa dalekie podróże. Celem jego wyjazdów były dotychczas dawne republiki radzieckie bądź azjatyckie kraje sojusznicze. Wśród nich były m.in. Iran, Białoruś, Tadżykistan i Uzbekistan.

Putin odwiedzi Chiny. To pierwsza tak daleka podróż od dłuższego czasu

Prezydent Rosji miał w sierpniu polecieć na szczyt BRICS do RPA, ale wizytę odwołano wskutek wydania w marcu tego roku nakazu aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Podobnie było w przypadku planowanej na ten sam miesiąc podróży do Turcji, choć ostatecznie to turecki przywódca Recep Tayyip Erdogan uda się do Moskwy.

We wtorek Bloomberg poinformował jednak, że trwają przygotowania do pierwszego w tym roku wyjazdu Putina na terytoria dalsze niż te, która Rosja okupuje w Ukrainie. Według ustaleń amerykańskiego serwisu dyktator poleci do Chin.

Portal podał, że rosyjski prezydent spotka się tam z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Weźmie również udział w Forum Pasa i Szlaku, które planowo ma się odbyć w październiku.

To ostatni tak "daleki" kraj, który Putin odwiedził przed przeprowadzeniem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Na początku lutego 2022 roku uczestniczył w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie.