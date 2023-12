Putin zagroził konkretnemu krajowi NATO. Zapowiedział "problemy"

NATO od lat jest atakowane słownie przez Kreml. Jednak po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę te groźby nabrały realnych kształtów. W wywiadzie opublikowanym w niedzielę przez rosyjskie media Władimir Putin odniósł się do rozszerzenia Sojuszu.

- Oni (Zachód - red.) wciągnęli Finlandię do NATO. Czy mieliśmy z nimi jakieś spory? Wszystkie spory, w tym terytorialne z połowy XX wieku, zostały już dawno rozwiązane - powiedział Putin w rozmowie z pracownikiem państwowej telewizji.

Putin grozi Finlandii. Zapowiada "problemy"

Zbrodniarz wojenny dodał, że na granicy z Finlandią "nie było problemów, ale teraz będą, bo utworzymy leningradzki okręg wojskowy i skupimy tam pewną liczbę jednostek wojskowych”. Putin dodał, że Rosja nie ma powodu do wojny z krajami NATO po tym, jak przywódca USA Joe Biden powiedział w tym miesiącu, że "Moskwa nie zatrzyma się na Ukrainie, jeśli odniesie tam sukces".

- To retoryka usprawiedliwiająca fałszywą politykę wobec Rosji - twierdził dyktator. Powiedział, że Moskwa „nie jest zainteresowana – ani pod względem geopolitycznym, gospodarczym, ani wojskowym – walką z krajami NATO”.

Groźby Putina pod adresem Finlandii i NATO padły w momencie, kiedy władze w Helsinkach ponownie zamknęły przejścia graniczne z Rosją. - Na granicy wschodniej mamy do czynienia z atakiem hybrydowym na suwerenność i granice, nie tylko Finlandii, ale również Unii Europejskiej - powiedział w sobotę premier kraju Petteri Orpo.

Władimir Putin oficjalnie rozpoczął swoją kampanię przez zaplanowanymi na połowę marca 2024 wyborami prezydenckimi w Rosji. Należy się spodziewać, że elekcja - podobnie jak te poprzednie - będzie sfałszowana i dyktator zapewni sobie mandat do rządzenia do 2030 roku. Zgodnie ze znowelizowaną konstytucją Putin może być prezydentem aż do 2036 roku.

Źródło: Radio ZET/AFP