Putin zaskoczył. "To był błąd". Takich słów się nie spodziewano

Władimir Putin uczestniczy we Wschodnim Forum Ekonomicznym we Władywostoku. Podczas tego wydarzenia rosyjski prezydent spotka się z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem, który we wtorek przybył do Rosji.

Również we wtorek Putin wygłosił przemówienie, w którym podjął jednak inny wątek. Mówił o historii Rosji i Związku Radzieckiego, nawiązując m.in. do sowieckich interwencji wojskowych w dwóch krajach bloku wschodniego - na Węgrzech (w październiku 1956 roku) i Czechosłowacji (w sierpniu 1968 roku).

Putin zaskoczył. Nie spodziewano się takich słów

Dyktator zaskoczył jednak swoimi słowami. Choć w zdecydowanej większości publicznych wystąpień chwali dokonania ZSRR, a jego upadek nazywał "największą tragedią XX wieku", tym razem ocenił działania władz radzieckich w przypadku interwencji w Pradze i Budapeszcie jako "błędne".

- Rosja nigdy nie była krajem kolonialnym, a nasza współpraca zawsze była oparta na zasadach równości oraz chęci niesienia pomocy i wsparcia - powiedział. Stwierdził też, że "w sferze polityki zagranicznej nie można robić nic, co stoi w jawnej sprzeczności z interesami innych narodów". - Główne kraje Zachodu, a przede wszystkim USA, tak jednak działają - dodał.

Wypowiedź Putina to jednak typowy przekaz propagandowy Kremla i stoi ona w całkowitej sprzeczności wobec działań Rosji. Przypomnijmy, że wiosną 2014 roku wojska rosyjskie zaanektowały należący do Ukrainy Krym, a 24 marca 2022 roku rozpoczęły inwazję militarną na państwo ukraińskie.