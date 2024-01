Putin znowu spotka się z Kimem? Padał znacząca deklaracja. "Przyjaciel narodu"

Władimir Puitn wkrótce znowu może spotkać się z Kim Dzong Unem. Ich kraje - obydwa rządzone w sposób dyktatorski - zacieśniły w ostatnich latach współpracę i potencjalna wizyta prezydenta Rosji w Korei Północnej miałaby być tego dowodem.

Putin znów spotka się z Kimem. Padła deklaracja

O tym, że do takiego spotkania może dojść, wspominał ostatni minister spraw zagranicznych Korei Północnej Choe Son Hui. Odwiedził on w zeszłym tygodniu Moskwę, gdzie spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Wtedy padła wyraźna deklaracja związana z zaproszeniem Putina.

Rząd Korei Północnej "serdecznie zaprasza prezydenta Rosji Władimira Putina do Pjongjangu i jest gotowy powitać tego przyjaciela narodu z największą serdecznością" - można było przeczytać w oficjalnym oświadczeniu MSZ, które podawała agencja KCNA.

Z komunikatu wynikało również, że rosyjski dyktator miał pokazać "chęć odwiedzenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w najbliższym czasie". Miał również wyrazić "głębokie podziękowania [...] za pełne wsparcie i solidarność ze stanowiskiem rosyjskiego rządu i narodu w sprawie specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie".

Rosja i Korea Północna zacieśniają współpracę

W ostatnim latach, a zwłaszcza miesiącach, doszło do znaczącego zacieśniania stosunków między Rosją a Koreą Północną. Wyrazem tego była m.in. wizyta Kim Dzong Una w Rosji, gdy w połowie września spotkał się z Putinem kosmodromie Wostocznyj w południowo-wschodniej Rosji.

To istotne o tyle, że północnokreański dyktator (podobnie, jak w przeszłości jego ojciec i dziadek) rzadko udaje się w podróże zagraniczne. Media przypomniały też, że gdyby doszło do takiego spotkania dyktatorów na terenie Korei Północnej, byłaby to druga oficjalna wizyta Putina w tym kraju, ale pierwsza od niemal początków jego władzy. Poprzednia miała miejsce w 2000 roku.

Korea Północna wspiera Rosję. Ich pociskami Putin atakuje Ukrainę

Przypomnijmy, że Korea Północna to w tym momencie jeden z niewielu bezwzględnych sojuszników Rosji na arenie międzynarodowej. Pjongang udzielił Moskwie nie tylko wsparcia politycznego ws. wojny w Ukrainie, ale też - zdaniem rządu w Korei Południowej - miał sprzedać Rosjanom broń i pociski artyleryjskie w zamian za pomoc technologiczną ws. rozwoju wysłania swojego satelity szpiegowskiego na orbitę.

Z kolei Waszyngton twierdzi, że broń, którą Korea Północna wysyła do Rosji, jest przez Putina wykorzystywana w działaniach militarnych na terenie Ukrainy. Biały Dom nazwał "znaczącą i niepokojącą eskalacją" dostarczanie agresorom pocisków balistycznych oraz wyrzutni rakietowych. Wskazał też, że to właśnie materiały od Kima zostały użyte w atakach na Kijów, Charków i Zaporoże na początku stycznia.

Źródło: Radio ZET/AFP