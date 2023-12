Reżim Kima wystrzelił "bliżej nieokreśloną rakietę". Alarm w Japonii i Korei Południowej

Korea Północna wystrzeliła w niedzielę co najmniej jeden pocisk balistyczny - poinformowało dowództwo wojskowe w Seulu. Nie podano więcej szczegółów, również w sprawie miejsca upadku rakiety. Do incydentu doszło kilka dni po tym, jak Stany Zjednoczone i Korea Południowa ostrzegały, że "jakikolwiek atak nuklearny doprowadzi do upadku reżimu Kim Dzong Una".

Przedstawiciele władz w Waszyngtonie i Seulu Obaj odbyli w piątek sesję Nuklearnej Grupy Konsultacyjnej, podczas której omówili kwestię odstraszania nuklearnego w przypadku konfliktu z reżimem Kima. Niedzielny test rakietowy przypadł również na kolejną rocznicę śmierci poprzedniego przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Ila, który zmarł 17 grudnia 2011 r.

Korea Północna wystrzeliła kolejną rakietę. Seul: "bliżej nieokreślona"

Agencja AFP przypomniała, że Korea Północna ogłosiła w ubiegłym roku, że jest "nieodwołalną potęgą nuklearną". Reżim Kima wielokrotnie powtarzał, że nigdy nie zrezygnuje ze swojego programu nuklearnego. Dla totalitarnej władzy w Pjongjangu jest on niezbędny dla przetrwania.

W listopadzie tego roku Korea Północna pomyślnie umieściła na orbicie okołoziemskiej wojskowego satelitę szpiegowskiego. Od tego czasu reżim Kima twierdzi, że dzięki temu obserwują "główne obiekty wojskowe USA i Korei Południowej".

Źródło: Radio ZET/AFP